Von WM-Blamage bis Japan-Debakel: Die Tiefpunkte seit 2018

Thomas Müller (33) hat noch die Hochzeiten der deutschen Nationalmannschaft erlebt, allen voran den Weltmeister-Titel 2014 in Brasilien. Der Profi des FC Bayern ist demnach der richtige Ansprechpartner für eine Bestandsaufnahme des aktuellen Leistungsvermögens. Nach dem 1:4 gegen Japan in Wolfsburg am Samstag zog der Routinier des FC Bayern ein vernichtendes Urteil. „Eine Mannschaft wie die Japaner, die im (WM-)Achtelfinale standen, gehört sicherlich zu den Top Ten oder Top 15 der Welt aktuell. Und wir gehören da aktuell nicht rein“, sagte Müller.

Für Bundestrainer Hansi Flick könnte dieser blamable Auftritt gar das Aus bedeuten. Die erneute Pleite gegen den WM-Gruppen-Gegner von November 2022 in Katar stellt erneut einen Tiefpunkt dar, von denen es in den vergangenen fünf Jahren einige gab.

Vorrunden-Aus bei der WM 2018

Erstmals muss das deutsche Team bei einer WM nach der Gruppenphase den Heimweg antreten - dabei ist das Team von Joachim Löw als Titelverteidiger nach Russland gereist. „Wir waren verkrampft, haben nicht mit der richtigen Dynamik gespielt“, analysiert Löw nach dem 0:2 im abschließenden Vorrundenspiel gegen Südkorea, er spricht gar von „Selbstherrlichkeit“. Trotz des Debakels bleibt der Weltmeister-Trainer im Amt.

Fast-Abstieg in der Nations League

Nur aufgrund einer UEFA-Reform gelingt dem DFB-Team 2019 in der Debüt-Saison der Nations League der Klassenerhalt. Hinter Frankreich und den Niederlanden wird Deutschland in seiner Gruppe in Liga A chancenlos Letzter. Doch weil in der Folgesaison des neuen Wettbewerbs vier Nationen mehr in der Eliteklasse spielen, bleibt Löw und Co. der Absturz erspart.

Spanien deklassiert DFB-Team

In der Nations League kommt es ein Jahr später, mitten in der Corona-Pandemie, zum nächsten Tiefpunkt: Am 17. November 2020 zerlegt Spanien das deutsche Team mit 6:0 in alle Einzelteile. Rund neun Jahrzehnte lang hatte Deutschland nicht mehr so hoch verloren. Der Abend von Sevilla zeigt Löws Elf, dass sie ein knappes Dreivierteljahr vor Start der ins Jahr 2021 verlegten Europameisterschaft gewarnt sein muss. Kapitän Manuel Neuer spricht von einem „Tiefschlag“, die Marca titelt: „Historische Vorführung gegen Deutschland!“ Löws Stuhl wackelt gewaltig, doch auch ins Jahr 2021 geht die DFB-Spitze um den damaligen Manager Oliver Bierhoff mit dem gleichen Bundestrainer.

Pleite in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien

Mit zwei Siegen (gegen Island und in Rumänien) startet Deutschland standesgemäß in die WM-Qualifikation. Doch im März 2021, beim letzten Quali-Spiel in der Ära Löw - dessen Ausscheiden nach der EM zu diesem Zeitpunkt bereits feststeht - blamiert sich die DFB-Elf in Duisburg gegen Fußballzwerg Nordmazedonien. „Klarer Fall von Denkste“, so die Süddeutschen Zeitung. Das Debakel gegen Spanien schien schon überwunden, doch es war „längst nicht alles wieder gut“, hieß es in SZ weiter.

Ende der Ära Löw im EM-Achtelfinale 2021

Nach einer Achterbahnfahrt in der Gruppenphase (0:1 gegen Frankreich, 4:2 gegen Portugal, 2:2 gegen Ungarn) qualifiziert sich Deutschland beim Pan-Europa-Turnier 2021 nur dank des besseren direkten Vergleichs gegenüber den Portugiesen als Zweiter für die K.o.-Runde. Im Achtelfinale im legendären Wembley-Stadion wartet England. Das ausgeglichene Spiel gewinnen die „Three Lions“ mit 2:0 - und Löws Amtszeit endet mit dem enttäuschend frühen EM-Aus. Er reicht seinem Kollegen Gareth Southgate die Hand, dieser wagt eine Umarmung. Löw läuft Richtung Ausgang, trifft auf Thomas Müller, drückt diesen. Der Dann-Ex-Bundestrainer klemmt sein Sakko unter den Arm und verschwindet in den Katakomben des Wembleys.

Der Abgang: Englands Nationaltrainer Gareth Southgate (links) verabschiedet Bundestrainer Joachim Löw im Wembley. © Quelle: John Sibley/POOL Reuters/dpa

Erste Niederlage in der Flick-Ära

Vom Weltmeister-Trainer übernimmt nach der Europameisterschaft der Weltmeister-Assistent: Hansi Flick. Er stellt mit acht Siegen einen Startrekord auf, bleibt von September 2021 bis September 2022 ungeschlagen. Die deutsche Mannschaft wirkt anfangs gefestigt, lässt aber im Jahr der Katar-WM etwas nach – und verliert in der entscheidenden Phase vor dem Wüsten-Turnier erstmals unter Löws Nachfolger. In Leipzig gewinnt Ungarn mit 1:0. Flick sagt: „Die Niederlage wirft uns nicht um. Wir wissen, worum es geht. Das hat uns die Augen geöffnet.“ Im letzten WM-Test gibt Deutschland gegen England ein 2:0-Führung aus der Hand und wendet beim 3:3 gerade noch die zweite Pleite in Folge ab.

Vorrunden-Aus bei der WM 2022

Es deutet sich an, dass Flicks Team unsicher nach Katar fliegt. Begleitet von heftiger Kritik am Gastgeberland des Turniers inklusive Debatten um die „One Love“-Binde unterliegt Deutschland zum Auftakt mit 1:2 gegen Japan. Es folgen ein 1:1 gegen Spanien und ein 4:2 gegen Costa Rica - trotzdem scheidet das DFB-Team wie schon vier Jahre zuvor in der Gruppenphase raus. Flick erhält aber weiter das Vertrauen der Verbandsspitze; dort nimmt Nationalmannschaftsdirektor Bierhoff allerdings nach über 17 Jahren seinen Hut.

Debakel gegen Japan

Das Nach-WM-Jahr läuft durchwachsen. Die anfangs gute Flick-Bilanz bekommt immer größere Risse. Bis zum Sommer 2023 schlägt Deutschland nur Peru, es folgen Pleiten gegen Belgien, Polen und Kolumbien sowie zwischendurch ein Remis gegen die Ukraine im 1000. Länderspiel. Das Wiedersehen mit Japan in Wolfsburg soll zum Stimmungsaufheller werden. Doch das Gegenteil ist der Fall: Das 1:4 gegen den WM-Schreck ist die dritte Niederlage in Serie - das gab es letztmals 1985. Das Ende der Ära Flick rückt näher.