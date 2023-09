Bericht: Taktik-Überraschung um Kimmich bei DFB-Team

Joshua Kimmich war jahrelang Dreh- und Angelpunkt des Mittelfelds in der deutschen Nationalmannschaft. Nur wenige Monate vor der Europameisterschaft im eigenen Land (14. Juni bis 14. Juli 2024) könnte sich das nun ändern. Bei einem Geheimtest im Wolfsburger AOK-Stadion am Donnerstagabend gegen das eigene U20-Nationalteam hat Bundestrainer Hansi Flick den Bayern-Star überraschend als Rechtsverteidiger aufgeboten. Das berichtet die Bild.

Beim Test über 3x12 Minuten, den die DFB-Männer mit 4:0 gegen die Junioren gewonnen haben sollen, setzte Flick in der Mittelfeldzentrale statt Kimmich auf Ilkay Gündogan und Emre Can. Ein Fingerzeig für das Testspiel gegen Japan? Am Samstag (20.45 Uhr/RTL) steht das WM-Rematch an. Dann möglicherweise das zweite Mal in der Ära Flick mit Kimmich hinten rechts.

Zuletzt spielte der 28-Jährige im letzten WM-Gruppenspiel gegen Costa Rica (4:2) auf der von ihm ungeliebten Rechtsverteidigerposition, die er in der Anfangszeit (2016 bis 2018) seiner DFB-Karriere unter Flicks Vorgänger Joachim Löw oftmals bekleidete – ehe ihn der Weltmeister-Coach von 2014 nach der WM 2018 grundsätzlich im defensiven Mittelfeld aufbot.

Jetzt die Kehrtwende? Erst im Juli bestätigte DFB-Coach Flick , dass Kimmich für ihn „weiterhin eine Option als Rechtsverteidiger sei“. Eine Option, die gegen Japan zur Wirklichkeit werden könnte. Viele Alternativen hat der Bundestrainer ohnehin nicht: Mit Benjamin Henrichs steht nur ein gelernter Rechtsverteidiger im Kader. Ähnlich dünn besetzt ist die linke Abwehrseite, auf der laut Bild statt Robin Gosens der gelernte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck auflaufen könnte.