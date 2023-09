Sané schlägt EM-Alarm: Was dem DFB-Team „nicht passieren“ darf

Leroy Sané ist aktuell einer der besten Spieler der Bundesliga: Für den FC Bayern München gelangen dem deutschen Nationalspieler in den ersten drei Saisonspielen drei Treffer. In jeder Partie des Rekordmeisters stand der 27-Jährige zudem in der Startelf. Stellt der Flügelspieler seine Top-Form nun auch fürs DFB-Team unter Beweis? Er muss. In den kommenden beiden Länderspielen gegen Japan (Samstag, 20.45 Uhr/RTL) und Frankreich (21 Uhr/ARD) steht für Sané nach eigener Aussage nämlich „deutlich mehr auf dem Spiel als nur zwei Testspiele“, wie er gegenüber dem Kicker sagte.

Sané mahnt: DFB-Elf muss sich „jetzt finden“

Schließlich steckt das DFB-Team in einer handfesten Krise. Nach dem blamablen WM-Vorrundenaus in Katar fand die Mannschaft um Bundestrainer Hansi Flick nicht zurück in die Spur. Im Juni blieb die Elf in drei Spielen sieglos und lieferte schwache Leistungen ab – vor allem beim bis dato letzten Auftritt (0:2 gegen Kolumbien). Die Uhr tickt. „Wir wissen alle, dass wir uns jetzt finden müssen“, mahnte Sané nun. „Je länger wir negative Ergebnisse und Leistungen liefern, desto schwieriger wird es, Euphorie für die Heim-EM zu entfachen.“

Von Euphorie für das Heimturnier (14. Juni bis 14. Juli 2024) ist aktuell nicht viel zu spüren. Das erkennt auch Sané, für den das DFB-Team nun „unbedingt Erfolgs­erlebnisse“ benötige. „Es darf uns nicht passieren, dass wir kurz vor der EM eine ähnliche Stimmung im Land haben wie aktuell. Wir müssen jetzt performen und damit eine Grundlage schaffen für eine erfolgreiche EM 2024“, forderte der Führungs­spieler.

Sané über deutsche EM-Chancen: „Vom Titel zu reden wäre sicherlich vermessen“

Als Titelkandidaten sieht Sané sein eigenes Team jedoch nicht an: „Aktuell vom Titel zu reden wäre sicherlich vermessen“, stellte der FCB-Profi klar. Hoffnung würden jedoch Auftritte wie beim 1:1 gegen Spanien bei der WM machen. Er sei sich „sicher, dass wir es jeder Top-Mannschaft sehr schwer machen können“. Jedoch nur, wenn die Form auch stimmt. „Zuletzt waren aber auch Leistungen dabei, mit denen es umgekehrt gegen sehr viele Teams überhaupt nicht reichen wird“, kritisierte Sané. „Umso wichtiger ist es eben, mit den anstehenden Spielen wieder mehr Selbstverständnis aufzubauen, um sich dann auch 2024 wieder optimistischere Ziele setzen zu können.“