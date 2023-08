Matthäus nimmt Flick und DFB-Team in die Pflicht - und erwartet EM-Titel

Im September wird es ernst für die deutsche Nationalmannschaft. Rund neun Monate vor Beginn der Heim-EM in Deutschland startet das DFB-Team in die heiße Phase mit Testspielen gegen WM-Schreck Japan (9. September in Wolfsburg) und Vizeweltmeister Frankreich (12. September in Dortmund). Zu Beginn der EM-Saison sollten die Ergebnisse wieder stimmen, anders als im Juni, als es gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) kein Erfolgserlebnis gab und die Vorfreude einen herben Dämpfer erlitt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit steht Bundestrainer Hansi Flick nach der verpatzten WM in Katar mit dem Vorrunden-Aus gewaltig unter Druck. Einer, der den 58-Jährigen laut eigener Auskunft seit 38 Jahren kennt und mit ihm befreundet ist, nimmt ihn ebenfalls in die Pflicht: Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler sagte am Montagmittag bei einem Termin des Sportwettenanbieters „Interwetten“ in München: „Ich habe ihn zuletzt beim Spiel der Bayern zum Liga-Auftakt in Bremen gesehen und ihm gesagt: Du musst den Leuten deine Entscheidungen mehr erklären, sie mitnehmen. Klar ist: Hansi will schnellen, offensiven Fußball spielen lassen - und das schon gegen Japan und Frankreich in den Testspielen zeigen. Aber er wird jetzt nichts mehr ausprobieren. Es heißt jetzt knallhart: Leistung, Leistung, Leistung! Die fordert er nun ein.“

Matthäus: „Alles Weltklasse-Spieler“ im DFB-Team

Laut Matthäus müsse sich „die Mannschaft nun einspielen“ und „die Spieler sollten auf ihren besten Positionen zum Einsatz kommen“. Doch Flick sei „zuversichtlich“, er habe ja „eine gute Mannschaft“, so Matthäus und zählt auf: „Das sind alles Weltklasse-Spieler. Ob beim FC Barcelona mit Marc-André ter Stegen und Ilkay Gündogan. Ob bei Real Madrid mit Toni Rüdiger. Dazu all die Bayern-Profis, die schon die Champions League gewonnen haben und junge Spieler wie Jamal Musiala, Kai Havertz oder Florian Wirtz. Wir haben alles – nur keinen Neuner, da muss Hansi eine Lösung finden. Vielleicht mit Niclas Füllkrug vorne drin. Er weiß, wo das Tor steht oder mit Havertz.“ Trotz ter Stegen glaubt Matthäus, dass Manuel Neuer nach seinem Comeback bei der EM 2024 im DFB-Tor stehen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Generell ist der 62 Jahre alte Franke optimistisch, was die Heim-EM betrifft: „Von dieser Mannschaft habe ich die Erwartung: Nicht Halbfinale - sondern Europameister Deutschland. Am liebsten also hält Hansi am Ende den Pokal in der Hand.“ An eine vorzeitige Ablösung des Bundestrainers glaubt Matthäus nicht: „Ich sehe keinen anderen Trainer auf dem Markt. Einen Julian Nagelsmann müsste man ja erst beim FC Bayern herauskaufen, er ist ja dort noch unter Vertrag.“ Bis 2026 - das wäre für den klammen DFB ein teures Vergnügen.