Mit „Ochsenkette“: Wie das DFB-Team gegen Frankreich defensiv überzeugte

Rudi Völler, der Ein-Spiel-Bundestrainer, war voll des Lobes nach dem überraschenden wie verdienten 2:1-Erfolg der DFB-Elf gegen Frankreich. „In der ersten halben Stunde war es schon eine Topleistung, in der zweiten Halbzeit haben wir wunderbar gefightet“, sagte der 63-Jährige, der nach dem Rauswurf von Hansi Flick aushalf und nun als Sportdirektor einen Nachfolger suchen muss. Das zweite Länderspiel in der EM-Saison in Dortmund zeigte, mit welchen Mitteln das deutsche Team immer noch zu Erfolgen kommen kann: als geschlossene Einheit mit einer stabilen Defensive.

Den Grundstein für den Erfolg und den Beweis dafür, dass „wunderbar gefightet“ wurde, lieferten besonders die Außenverteidiger Jonathan Tah (rechts) und Benjamin Henrichs (links). Für den Leverkusener Tah war es der erste Startelf-Einsatz mit dem Adler auf der Brust seit März 2022. Als Rechtsverteidiger spielte er in der Bundesliga erst zweimal, in der Jugend beim Hamburger SV lief er fünfmal dort auf. Nach kurzer Einfindungsphase stabilisierte der 27-Jährige auf der Seite, die gegen Japan (1:4) der gegen Frankreich angeschlagene Joshua Kimmich besetzt hatte, die DFB-Defensive gerade nach der Pause. Völler meinte: „Da muss ich mal Jonathan Tah loben, der das beste Länderspiel gemacht hat. Er ist in Leverkusen seit Wochen in einer Topform. Er hat Stabilität gezeigt.“

Defensiv wie offensiv zeigte Benjamin Henrichs eine Top-Leistung. © Quelle: IMAGO/ANP

Als Linksverteidiger eine Entdeckung war Leipzig-Profi Henrichs, der variabel einsetzbar ist - und mit dieser Qualität in der Formation von Völler und seinem Assistenten-Duo Hannes Wolf/Sandro Wagner gegen den Vizeweltmeister die beste Wahl war. Schon unter Flick hatte Henrichs zuletzt häufiger auf der linken Seite gespielt, etwa gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1), aber dort als Schienenspieler in einer Dreier-/Fünferkette.

„Wir waren super eingestellt auf das Spiel und haben es auch gut umgesetzt.“ DFB-Profi Benjamin Henrichs

Für den 26-Jährigen war es nun das elfte Länderspiel, mit seiner Vorlage zum 1:0 von Thomas Müller war er erstmals als Nationalspieler an einem Treffer beteiligt. Immer wieder schob er Offensivaktionen an, blieb aber defensiv - bis auf wenige Ausnahmen gegen die wendigen französischen Top-Stars Kingsley Coman und später Ousmane Dembélé - ebenso robust. „Es war ein geiles Gefühl, auf dem Platz zu stehen. Wir waren super eingestellt auf das Spiel und haben es auch gut umgesetzt“, sagte Henrichs in der ARD.

Zur überzeugenden Defensivleistungen trugen letztlich die Innenverteidiger Antonio Rüdiger, der deutlich solider als zuletzt die Abwehr organisierte, und der stark verbesserte Niklas Süle bei. Rüdiger hatte zwar Glück, dass er gegen Randal Kolo Muani keinen Elfmeter verursachte (20.), spielte er aber sonst nahezu fehlerfrei. Süle war - trotz der vor dem Spiel erfolgten Geburt seines zweiten Kindes - voll fokussiert.

„Ochsenkette“ mit Zukunft? Das entscheidet der neue DFB-Coach

Völlers DFB-Team glänzte so mit einer massiven „Ochsenkette“: Rüdiger (1,90 m/85 kg), Süle (1,95 m/99 kg), Tah (1,95 m/97 kg) vornehmlich für die Defensive und der etwas leichtgewichtigere Henrichs (1,85 m/79 kg) als Teil des Offensivspiels. Alle vier konnten Argumente sammeln, gerade Henrichs könnte mit Blick auf die EM auf der linken Abwehrseite eine Schwachstelle beheben. Doch klar ist: Nach welcher Idee die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zum und beim Heim-Turnier 2024 spielen wird, hängt maßgeblich vom neuen Bundestrainer ab.