Müller und Neuer vor DFB-Comeback? Bundestrainer gibt keine Garantie

Ihr bis dato letztes Länderspiel würden Thomas Müller und Manuel Neuer am liebsten ganz schnell vergessen. Zwar bezwang das Bayern-Duo mit der DFB-Elf am 1. Dezember Costa Rica mit 4:2, doch mit dem Ende der Partie stand auch das Vorrunden-Aus bei der WM in Katar fest. Während Müller daraufhin in Absprache mit Bundestrainer Hansi Flick eine Pause einlegte, um Platz für jüngere Spieler zu machen, verletzte sich Neuer während der Winterpause der Bundesliga schwer. Nach seinem Unterschenkelbruch befindet sich der DFB-Kapitän im Aufbautraining und peilt ein Comeback beim FC Bayern zur neuen Saison an. Darf er dann mit Müller wieder in der Nationalmannschaft ran? Diese Frage hat Flick nun offen gelassen.

Flick berichtet über Telefonat mit Neuer

Der Bundestrainer will vor einer möglichen Rückkehr von Müller und Neuer zunächst abwarten, bis beide wieder komplett fit sind. Das kündigte der 58-Jährige in einem Interview mit dem Kicker an. Flick gab den beiden Weltmeistern von 2014 dabei keine Garantie für ein Comeback in der DFB-Auswahl, für die mit den Länderspielen im September der Feinschliff für die Heim-Europameisterschaft 2024 beginnt.

Nach eigenen Angaben hat Flick allerdings bereits mit den Routiniers von Meister FC Bayern gesprochen. „Ich habe mit Manuel telefoniert. Ich wünsche mir und ganz Fußball-Deutschland, dass Manuel so zurückkommt, wie wir ihn alle kennen. Vor allem wünsche ich es ihm“, erklärte der Bundestrainer. Der 37-jährige Neuer wird bis zum Bundesliga-Start am 18. August bei Werder Bremen noch nicht wieder zur Verfügung stehen.

Flick über Müller: „Hat in der Vorbereitung wichtige Wochen verpasst“

Flick verwies darauf, dass Neuers derzeitiger Nationalmannschafts-Vertreter Marc-André ter Stegen (31) beim FC Barcelona überragend halte und es auch im DFB-Team gut gemacht habe. „Wir sind auf dieser Position wirklich sehr, sehr gut aufgestellt“, sagte der DFB-Coach. Die Konkurrenz ist groß: Ansprüche auf den Platz im Tor meldet auch Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt an. „Mein Ziel ist es, mit meinen Leistungen und Erfolgen mit der Eintracht im kommenden Jahr die Tür zu öffnen, um als Nummer 1 im Tor zu stehen“, sagte der 33-Jährige ebenfalls im Kicker.

Zu Müller kündigte Flick an: „Wir werden uns auch noch mal zusammensetzen und ausführlich reden. Auch bei ihm geht es zunächst darum, dass er fit wird, er hat in der Vorbereitung wichtige Wochen verpasst.“ Der 33-Jährige fehlt wegen einer Hüftverletzung auf der derzeitigen Asien-Reise des FC Bayern.