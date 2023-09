Vorläufiges DFB-Aus: Goretzka berichtet von Gespräch mit Flick

Leon Goretzka hat Details zu seiner überraschenden Nicht-Nominierung für die anstehenden Länderspiele am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich preisgegeben. Nach dem 2:1 des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach am Samstagabend wiederholte der Münchner Mittelfeldspieler zunächst seine tiefe Enttäuschung über die Entscheidung von Hansi Flick. Anschließend gab er aber einen Einblick, wie ihm der Entschluss mitgeteilt wurde. Von Ärger über den Bundestrainer ist der 28-Jährige demnach weit entfernt.

„Ich weiß es zu schätzen, dass Hansi sich persönlich mit mir hingesetzt und versucht hat, mir das zu erklären. Ich weiß sehr genau, was er von mir erwartet. Wir kennen uns schon sehr lange, wir schätzen einander“, sagte Goretzka und berichtete von dem Austausch mit dem DFB-Coach, der ihn bereits beim FC Bayern trainiert hatte: „Ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe.“ Auf die Frage, welche Anforderungen an ihn gestellt wurden, entgegnete Goretzka: „Wenn man es herunterbricht, dann einfach besser spielen. Und wie es dahinkommt - das bleibt bei mir.“

Der 53-malige Nationalspieler weiter: „Aber ich glaube, dass es mir in den vergangenen drei Spielen schon wieder deutlich besser gelungen ist. Daran werde ich versuchen anzuknüpfen. Dann bin ich mir sicher, dass die Tür wieder aufgehen wird.“ Goretzka gestand, dass er mit seiner vorläufigen Ausmusterung „überhaupt nicht gerechnet“ habe. Er erinnerte aber auch daran, dass er in der Vorbereitung auf die neue Saison eine ähnliche Situation im Verein durchleben musste. Auch FCB-Trainer Thomas Tuchel hatte dort keine tragende Rolle für Goretzka vorgesehen.

Wie Goretzka sich zurück ins DFB-Team kämpfen will

Doch der Profi kämpfte sich zurück, stand in den ersten drei Bundesliga-Partien der Saison jeweils in der Startelf. „Ich habe eine ähnliche Situation bei Bayern gehabt. Da hat es sich auch ausgezahlt, dass man bei sich bleibt, sich nicht verrückt machen lässt. und sich auf sich konzentriert“, meinte Goretzka: „Das ist auch jetzt mein Plan für die kommenden Wochen.“ Flick hat bei der Bekanntgabe seines Kaders zum Verzicht auf Goretzka gesagt: „Es ist nichts Endgültiges. Ich schätze ihn sehr.“