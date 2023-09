Füllkrug verlässt DFB-Team vorzeitig - Geheimtest am Mittwoch

Hansi Flick wird beim Auftakt in die EM-Saison auf Stürmer Niclas Füllkrug verzichten. Das sagte der Bundestrainer am Dienstag beim Trainingsauftakt der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg. Der Zugang von Borussia Dortmund habe muskuläre Probleme im linken hinteren Oberschenkel. Aus Rücksicht auf seinen Klub werde Füllkrug daher am Donnerstag wieder aus dem Quartier des DFB-Teams abreisen.

Am Samstag (20.45 Uhr, RTL) startet das deutsche Team in Wolfsburg gegen WM-Gruppengegner Japan in die finale Phase vor der Heim-Europameisterschaft 2024. Am darauffolgenden Dienstag (21 Uhr, ARD) geht es in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich. Bis zum Duell mit den Franzosen hätte Füllkrug womöglich einsatzfähig sein können, doch Flick wollte eigenen Angaben zufolge kein Risiko eingehen.

DFB-Team testet gegen U20

Für Füllkrug war vorsorglich bereits Thomas Müller nachnominiert worden. Der Profi des FC Bayern hatte seit der WM nicht mehr im Aufgebot der deutschen Mannschaft gestanden. Zum Start der Trainingswoche standen - außer Füllkrug und inklusive Müller - alle Spieler des momentan noch 25-köpfigen Kaders auf dem Platz. Am Mittwoch wird es nach Sportbuzzer-Informationen einen Geheimtest ohne Zuschauer gegen die U20-Nationalmanschaft des DFB geben.