Auf diese U21-Spieler kann Trainer Di Salvo künftig setzen

Erstmals seit 2013 ist eine deutsche U21 in der Vorrunde der Europameisterschaft ausgeschieden. Trainer Antonio Di Salvo wird sich nach dem krachenden Scheitern bei seinem ersten Turnier als Cheftrainer nun etwas zurückziehen. Der 44-Jährige freut sich auf den gemeinsamen Urlaub mit der Familie. „Die habe ich in den letzten Wochen nur fünf Minuten am Tag gesehen oder gehört“, sagte er: „Jetzt muss ich erstmal die EM abschütteln und runterfahren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutsche U21 in der EM-Qualifikation wieder gegen Israel

Doch im Spätsommer beginnen seine Planungen für den nächsten U21-Zyklus mit Blick auf die EM 2025 in der Slowakei. In der Qualifikation trifft der DFB-Nachwuchs erneut auf Israel und Polen. Beide waren auf dem Weg zu diesem Turnier auch schon Kontrahenten, Israel dort dann zudem Gruppengegner (das Spiel endete 1:1). Weitere Quali-Gegner sind Estland, Bulgarien und Kosovo. Im September steigt Deutschland ins Geschehen ein, im Sommer 2024 ist die Gruppenphase vorbei, im November stehen nach den Playoff-Spielen alle 16 Teilnehmer fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem EM-Debakel in Georgien (Co-Gastgeber mit Rumänien) wird es - wie in den Juniorenteams üblich - einige Veränderungen geben. Die kommenden Kernjahrgänge sind 2002/2003. Es gilt: Profis, der nach dem 1. Januar 2002 geboren ist, sind für die Qualifikation und spätere EM spielberechtigt. Sieben Spieler aus dem finalen deutschen Kader gehören dazu. Doch auf wen wird Di Salvo sonst noch zugreifen können? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick.

Diese Spieler aus dem aktuellen Kader dürfen weiter dabei sein: Noah Atubolu (Tor, Jahrgang 2002), Marton Dardai, Tan Kenneth Schmidt (beide Innenverteidigung, beide 2002), Luca Netz (Linksverteidigung, 2003), Eric Martel (Mittelfeld, 2002), Youssoufa Moukoko (Sturm, 2004), Nelson Weiper (Sturm, 2005).

Diese Spieler fehlten bei der EM und dürfen weiter U21 spielen: Karim Adeyemi (Sturm, Jahrgang 2002), Ansgar Knauff (Flügel, 2002), Jan Thielmann (Flügel, 2002) waren verletzt. Hinzu kommen Spieler, die unter Di Salvo schon zum Einsatz kamen, aber es nicht zum Turnier schafften - etwa Tim Lemperle (2002) vom 1. FC Köln, Lazar Samardžić (2002) von Udinese Calcio, Marco John (2002) von Greuther Fürth und Erik Shuranov (2002) vom 1. FC Nürnberg.

Diese Kandidaten kommen künftig für Di Salvo in Frage: Der Blick geht unter anderem in Richtung der nächstjüngeren DFB-Nationalmannschaft. Profis wie die Jamie Lawrence (2002), Kerim Calhanoglu (2002), Paul Nebel (2002), Armindo Sieb (2003) und Maximilian Beier (2002) kamen zuletzt in der U20 zum Einsatz.

In einigen Fällen wird es eine enge Abstimmung zwischen dem DFB-Nachwuchs und der A-Nationalmannschaft geben, ob Spieler weiter in der U21 spielen oder - etwa für die Heim-EM 2024 - eine zentrale Rolle in den Planungen von Bundestrainer Hansi Flick spielen. Fließende Übergänge sind nicht auszuschließen. Das gilt sowohl für den erst 18 Jahre alten Moukoko, der beim Titel mit der U21 vor zwei Jahren verletzt nicht zum Einsatz kam und in diesem Turnier nur die Partie gegen Israel bestreiten konnte. Klar ist, dass Jamal Musial und Florian Wirtz (beide Jahrgang 2003) weiterhin ausschließlich für Flicks Team vorgesehen sind. Wirtz war 2021 noch unter den U21-Europameistern.