Ex-Nationalspieler Kroos leidet „ein Stück weit“ mit Bundestrainer Flick mit

Kostenfrei bis 16:31 Uhr lesen

Heeresflieger aus Hessen

Hubschrauber über Kiel sind eigentlich keine Seltenheit. Am Montag war aber ein Geräusch am Himmel zu hören, das sich deutlich von den Marine- und Rettungshubschraubern unterschied. Es gehörte zu einem der seltenen Tiger-Kampfhubschrauber der Bundeswehr, den es in dieser Woche an die Ostsee verschlagen hat.