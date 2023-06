TV-Quote: DFB-Spiel gegen Polen bestätigt Negativ-Trend

Sportlich verlief das Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Polen in Warschau schlechter, doch zumindest die TV-Quote war besser als vier Tage zuvor beim Spiel gegen die Ukraine. Die 0:1-Niederlage am Freitag sahen zur Primetime im Schnitt 5,92 Millionen Fans in der ARD. Laut der AGF Videoforschung machte das einen Marktanteil von 26,8 Prozent aus. Die Partie gegen die Ukraine am Montag hatten noch 4,57 Millionen Menschen im ZDF verfolgt (27 Prozent Marktanteil.

Der Zuwachs von ungefähr 1,35 Millionen Zuschauern vor dem TV könnte dabei auch von der wieder späteren Anstoßzeit rühren. Die Partie gegen die Ukraine in Bremen war ausnahmsweise schon um 18 Uhr angepfiffen worden. In Warschau fand der Anstoß wieder zur späteren Uhrzeit um 20.45 Uhr statt.

Deutlicher Rückgang gegenüber Länderspielen im März

Im Vergleich zu den Länderspielen im März gegen Belgien und Peru sind die Zahlen übrigens ein deutlicher Rückgang: Beide Partien hatten die 6-Millionen-Marke geknackt. Das Duell mit Belgien verfolgten sogar beinahe sieben Millionen Zuschauer.

In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder Diskussionen über die Anstoßzeiten von Länderspielen gegeben, die für Kinder in der Woche oft zu spät sind. DFB-Vertreter wie Bundestrainer Hansi Flick hatten sich zuletzt für einen früheren Beginn der Länderspiele ausgesprochen. Am kommenden Dienstag wird das abschließende Spiel des DFB-Lehrgangs vor der Sommerpause gegen Kolumbien in Gelsenkirchen wieder um 20.45 Uhr angepfiffen. Der Kölner Privatsender RTL zeigt das letzte Länderspiel der deutschen Mannschaft in dieser Saison.