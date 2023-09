Völler: Warum Füllkrug aus der Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken ist

Niclas Füllkrug ist für Rudi Völler nach nur neun Länderspielen bereits ein integraler Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft und aus dem Kreis des DFB-Teams nicht mehr wegzudenken. „Solche Typen wie Fülle braucht jede Kabine. Der brennt“, sagte der DFB-Sportdirektor in einem am Dienstag erscheinenden Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND+), dem auch der Sportbuzzer angehört. Als Beleg für die Leidenschaft, mit der der Stürmer seinen Job lebt, führte Völler ein Gespräch an, in dem er Füllkrug zu dessen Wechsel von Werder Bremen zu Borussia Dortmund gratulierte. Der Torjäger habe sich nach dem Transfer „gefreut wie ein kleines Kind“.

Dass Füllkrug ab sofort für den BVB aufläuft, bewertet der ehemalige Bremer Bundesliga-Stürmer Völler trotz seiner Verbundenheit zu Werder positiv. „Er wird da noch mehr Tore machen, er hat noch nie Champions League gespielt. Das ist auch gut für die Nationalmannschaft.“ Hansi Flick teilt diese Einschätzung. Im RND-Doppelinterview ergänzte der Bundestrainer: „Er ist einer, der im späten Alter Nationalspieler wurde und bei einer WM dabei sein durfte. Er bekommt fast schon Gänsehaut bei jeder Einladung und lebt das vor. Er ist mit seiner Persönlichkeit wichtig für diese Mannschaft.“

Zumal Flick die Einstellung von Füllkrug zuletzt offenbar nicht bei jedem DFB-Kandidaten ausgemacht hat. Es könne daher „hilfreich sein, den einen oder anderen Spieler rauszulassen und zu sagen: Arbeite an deinen Stärken und Schwächen, hinterfrage dich, prüfe Deine Motivation, damit du wieder dahinkommst, wo du mal warst. Auch in Sachen Identifikation und Begeisterung“, meinte der Bundestrainer: „Es gibt aktuell leider einige bei uns, die mehr können, als sie zuletzt gezeigt haben. Da will ich eine Reaktion sehen.“

Ob Füllkrug in den nun anstehenden Länderspielen am kommenden Samstag in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich vorangehen kann, ist allerdings offen. Der 30-Jährige leidet an einer leichten Sehnenreizung, die seinen Einsatz in Frage stellt. Am Montag nominierte Flick vorsorglich Routinier Thomas Müller nach.