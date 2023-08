Kein „Weiter so“: Das ist der Plan von Hannes Wolf beim DFB

Die Energie von Hannes Wolf kann der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gut gebrauchen. Als der Verband am Montag seinen neuen Direktor für den Nachwuchs vorstellte, präsentierte der in rund 60 Minuten neue Trainingskonzepte für die Jugend im Schnelldurchlauf. Und diese Inhalte gingen in die Tiefe. Kernbotschaft: So kann und soll es nicht weitergehen in Deutschlands beliebtestem Sport. Wolf (42) soll nun innerhalb des neuen DFB-Organigramms den Bereich „Nachwuchs, Training und Entwicklung“ leiten, bleibt zudem Nationaltrainer der U20.

Der Ex-Bundesliga-Coach (Stuttgart, Hamburger SV, Leverkusen) und langjährige Nachwuchstrainer betonte, er wolle „aufstehen“, um die Fußball-Ausbildung in Deutschland zu optimieren, oder anders: international wieder konkurrenzfähig zu machen.

Wolf-Ziel beim DFB: Viel Zeit am Ball

Seine Inhalte fußen auf „Intensität, Freude und Wiederholung“, so das Credo des neuen DFB-Direktors. Mit Onlinetrainingsvideos sollen seine Ideen nach außen transportiert werden, kämen bisher aber kaum dort an, wo sie hinmüssten: zu den Jugendtrainerinnen und -trainern, vom Amateurbereich bis zu den Nachwuchsleistungszentren. Die U-Mannschaften Englands, Frankreichs und Belgiens seien aktuell im Vorteil. Wolf will das ändern. Kleine Spielformen wie vier gegen vier müssten das Training prägen. Ziel: viel Zeit am Ball.

Wolf steht einem elfköpfigen Kompetenzteam vor. Darin sind etwa U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo, dessen Assistent Hermann Gerland, die Ex-Profis Sandro Wagner (auch Wolfs Co-Trainer in der U20), Hanno Balitsch, Lars und Sven Bender sowie Lena Lotzen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler lobte Ehrgeiz wie Ideen Wolfs. „Ein Glücksfall“ sei der gebürtige Bochumer für den DFB und „in allen Gesprächen mit Kandidaten eine feste Größe gewesen“. Sami Khedira, Weltmeister von 2014, war wohl ebenfalls ein Verbandsposten angeboten worden. Mit ihm kam es zu keiner Einigung.

Wird Nadine Keßler neue DFB-Geschäftsführerin?

In der neuen Struktur, die DFB-Präsident Bernd Neuendorf (62) sowie Völler (63) neben Wolf auf dem Podium präsentierten, werden die Aufgaben neu aufgeteilt, die durch Oliver Bierhoffs Abschied nach der desaströsen WM in Katar offen waren. „Wir wollen klare Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner“, so Neuendorf. Oben im Organigramm steht künftig ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin.

Diese Rolle könnte dem Vernehmen nach von Ex-Weltfußballerin Nadine Keßler ausgefüllt werden, die aktuell als Direktorin für Frauenfußball bei der UEFA arbeitet. Bestätigt haben Neuendorf und Co. diese Personalie indes bisher nicht. Darunter füllen Völler als Verantwortlicher für A-Nationalelf und U21 sowie Wolf als Chef für Juniorinnen und Junioren die Aufgaben eine Ebene darunter aus. Ein Direktor oder eine Direktorin für Frauenfußball komplettiert das Trio. Wie im Falle der Geschäftsführung soll laut Neuendorf bald kommuniziert werden, wer die letzte offene Rolle ausfüllen soll.

DFB-Bosse müssen sich mit drängenden Zukunftsfragen befassen

Noch ist zudem unklar, wie weitere Mitglieder der bisherigen Funktionärsgarde eingebunden werden. Beispielhaft sei Joti Chatzialexiou als Sportlicher Leiter Nationalmannschaften genannt. Neuendorf wollte allerdings „keine Stellung zu einzelnen Personen“ beziehen. Klar ist: Die DFB-Oberen müssen sich mit drängenden Zukunftsfragen befassen. Dazu gehört das Abschneiden des A-Teams, das nach enttäuschenden Ergebnissen einen Aufschwung folgen lassen will in Richtung Heim-EM 2024. Denn so kurzfristig werden Wolfs Ideen noch nicht weiterhelfen.