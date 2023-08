Vorstellung eines neuen DFB-Direktors: Verband kündigt Pressekonferenz an

Der deutsche Fußball-Bund hat zu einer Pressekonferenz eingeladen, bei welcher ein neuer Direktor vorgestellt werden soll. Dieser soll sich künftig um die Bereiche „Nachwuchs, Training und Entwicklung“ kümmern. Die Medienrunde ist für Montag, 12.00 Uhr, angesetzt. Einen Namen nannte der Verband am Samstag bei der Einladung nicht. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll U20-Trainer Hannes Wolf (42) eine deutlich größere Rolle beim DFB bekommen. An der Medienrunde teilnehmen werden in jedem Fall DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler.

Über die Neuaufstellung des DFB war in den vergangenen Wochen diskutiert worden. Der DFB hatte Gespräche unter anderem mit der früheren Weltfußballerin Nadine Keßler (35) bestätigt. Dabei geht es dem Vernehmen nach aber um einen Geschäftsführerposten und noch deutlicher die Aufgabenbereiche des früheren Direktors Oliver Bierhoff, der die Nationalmannschaften und Akademie verantwortet hatte.

Nach dem Aus der Männer-Nationalmannschaft in der WM-Vorrunde in Katar Ende 2022 war auch das Frauen-Nationalteam in diesem Sommer bei der WM in Australien und Neuseeland bereits in der Gruppenphase gescheitert. Spekuliert wird über die Einberufung eines Kompetenzteams mit Wolf an der Spitze. Unter anderem sollen dann auch die ehemaligen Bundesliga-Profis Hanno Balitsch (42) und Sandro Wagner (35) dazugehören.

Hannes Wolf bringt Erfahrungswerte mit

Wolf trainierte in der Vergangenheit die Bundesligisten VfB Stuttgart, Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Beim DFB wird der Trainer des Jahres 2017 geschätzt und verfügt als Meistertrainer der A-Jugend von Borussia Dortmund auch über große Erfahrungen im Nachwuchsbereich.