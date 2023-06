Flick muss in Polen auf Leipzig-Duo verzichten

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Donnerstag ohne Stürmer Timo Werner und Abwehrspieler Lukas Klostermann nach Warschau gereist und wird das Länderspiel am Freitag (20.45 Uhr, ARD) gegen Polen ohne das Duo von Pokalsieger RB Leipzig bestreiten. Werner hatte wegen einer Blessur am Sprunggelenk bereits den Test am vergangenen Montag in Bremen gegen die Ukraine (3:3) verpasst. Klostermann erlitt am Donnerstag beim Abschlusstraining am DFB-Campus in Frankfurt/Main eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

Wie der DFB mitteilte, verließ Werner das Teamquartier „wegen sich bessernder, aber noch anhaltender Sprunggelenkbeschwerden“. Auch wenn der Verband keine konkreten Angaben machte, dürften der Angreifer und sein Klubkollege auch für die abschließende Partie des Länderspiel-Dreierpacks ausfallen. Am kommenden Dienstag (20.45 Uhr, RTL) trifft die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick in Gelsenkirchen auf Kolumbien.

DFB im September gegen Japan und Frankreich

Nach dem Vergleich mit den Südamerikanern sind in den kommenden Monaten keine weiteren Maßnahmen der Nationalmannschaft angesetzt. Am 9. September geht es dann in Wolfsburg gegen WM-Schreck Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich.