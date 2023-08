Offiziell: Ter Stegen verlängert beim FC Barcelona - 500-Millionen-Klausel

Der FC Barcelona und Marc-André ter Stegen gehen auch zukünftig einen gemeinsamen Weg. Wie die Katalanen am Freitag mitteilten, hat sich der spanische Spitzenklub mit dem 31-Jährigen auf eine Verlängerung des zuvor noch bis 2025 gültigen Vertrags geeinigt. Sein neues Arbeitspapier läuft bis 2028 und beinhaltet eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.

Ter Stegen, der 2014 für eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Barcelona gewechselt war, ist zwischen den Pfosten der Katalanen die unangefochtene Nummer eins. Besonders in der abgelaufenen Saison zeigte der gebürtige Gladbacher starke Leistungen, kassierte in 38 Liga-Spielen lediglich 18 Gegentore und hielt 26-mal die Null – Rekord in der spanischen Eliteklasse. Im Juni war der Keeper zudem zum zweiten Kapitän ernannt, ist nun erster Vertreter von Spielführer Sergi Roberto.

Ter Stegen möchte dem Klub im Zug der Verlängerung zudem offenbar finanziell entgegenkommen. So soll der Keeper Berichten zufolge bereit sein, einen Teil seines Gehalts für die kommenden beiden Jahr auf die drei nachfolgenden Jahre aufzuschieben. Der spanische Topklub würde so zumindest kurzfristig Geld sparen, um im Kader personell noch einmal nachjustieren zu können. Als potenzieller Neuzugang gilt Joao Cancelo von Manchester City.