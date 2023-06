Flick startet Vorbereitung auf Spiel gegen Kolumbien: Duo fehlt beim Training

Die deutsche Nationalmannschaft hat die direkte Vorbereitung auf das letzte Testspiel vor der Sommerpause ohne Torhüter Marc-André ter Stegen und Mittelfeldspieler Florian Wirtz aufgenommen. Der 31 Jahre alte Keeper vom FC Barcelona trainierte am Sonntagvormittag auf dem DFB-Campus aus Gründen der Belastungssteuerung individuell, Wirtz (20/Bayer Leverkusen) fehlte bei der Einheit mit dem Team wegen einer Prellung am Oberschenkel. Ob der Youngster die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Kolumbien bestreiten kann, ist offen.

Beim Mannschaftstraining in dieser Länderspielphase erstmals dabei war Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan, dem Bundestrainer Hansi Flick eine Einsatzgarantie für die Begegnung gegen die Südamerikaner ausgesprochen hatte und der angesichts der zuletzt enttäuschenden Ergebnisse als großer Hoffnungsträger gilt.

Die DFB-Auswahl steht nach dem 3:3 gegen die Ukraine am vergangenen Montag sowie dem 0:1 am Freitag in Warschau gegen Polen unter Druck. „Wir müssen fighten und gewinnen“, hatte Flick nach der Partie in Polen gesagt. Ein Erfolgserlebnis wäre auch hinsichtlich der Stimmung mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr von großer Bedeutung.