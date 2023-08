Bewerbung um Frauen-WM 2027: Warum der DFB zittern muss

Die sportlich wohl beste Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ging bei der Abschlusszeremonie im Australia Stadium von Sydney nicht ohne deutsche Beteiligung über die Bühne. Überwiegend wurden spanische und englische Spielerinnen aufgerufen, die nach dem Finale frei verfügbar waren. Doch wer dem Stadionsprecher zuhörte, konnte einmal den Namen von Alexandra Popp hören. Die DFB-Kapitänin bekam den Bronzenen Schuh als drittbeste Torjägerin (vier Treffer).

Dass Popps Heimatland mal die Benchmark im Frauenfußball bildete, daran erinnerte nur das ständig in den WM-Stadien über die Videowände flimmernde Golden Goal von Nia Künzer. Das ist jedoch 20 Jahre her. Und diesen Bedeutungsverlust haben DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, die in den 90er-Jahren als Teammanagerin die ersten WM-Turniere deutscher Fußballerinnen begleitete, und Doris Fitschen, die als Weltmeisterin die besseren Zeiten prägte, gespürt, als sie zwei Tage bei der Frauenfußballtagung unter FIFA-Hoheit in Sydney weilten.

DFB mit Nachhaltigkeitskonzept für WM 2027

Im DFB-Campus in Frankfurt läuft noch die Analyse fürs WM-Versagen. Ullrich will die „richtigen Fragen stellen und mit den richtigen Menschen sprechen“. Wegen der Olympiaqualifikation der DFB-Frauen mit dem Nations-League-Auftakt am 22. September in Dänemark drängt die Zeit. Die 53-Jährige glaubt nicht, dass das Interesse am Frauenfußball wieder abebbt: „Da bin ich optimistisch, vielleicht gibt es eine kleine Delle.“ Die Einschaltquoten auch nach dem deutschen Abschied – allein 5,38 Millionen im ZDF beim Finale Spanien gegen England (1:0) – deuten auf ein hohes Grundinteresse hin.

Viel schwieriger könnte es werden, die Frauen-WM 2027 in das Dreiländereck Deutschland, Niederlande und Belgien zu holen. Der Slogan lautet BNG, Breaking New Ground: Man will neue, vor allem kurze Wege gehen. Deshalb wären aus Deutschland nur die Ruhrgebietsstädte Dortmund, Duisburg, Düsseldorf und Köln dabei – selbst das nur wenig mehr als eine Zugstunde entfernte Frankfurt ist raus. Ein solch nachhaltiges Konzept wäre das Kontrastprogramm zu den Flugreisen der gerade beendeten Endrunde, aber das interessiert die überwältigende Mehrheit der FIFA-Funktionäre vermutlich wenig.

Stimmen aus Asien könnten über Vergabe der Frauen-WM 2027 entscheiden

Selbst der DFB glaubt an eine „politische Abstimmung“ am 17. Mai 2024 in Bangkok, wenn die 211 Mitgliedsverbände den nächsten Ausrichter unter den vier Kandidaten aus Südafrika, Brasilien, der Doppelbewerbung USA und Mexiko und dem europäischen Dreiländereck bestimmen. Südafrika und Brasilien würden die WM erstmals in ihre Konföderation holen, die USA (1999 und 2003) und Deutschland (2011) waren schon Ausrichter.

Entscheidend wird der Block mit 46 Stimmen aus Asien sein, weil von dort keine Bewerbung vorliegt. Die deutschen Repräsentantinnen auf dem FIFA-Convent spürten, welche Strippen der seit WM-Start vor Ort für Südafrika trommelnde Danny Jordaan in der Funktionärsriege bereits gezogen hat. Der Präsident des südafrikanischen Verbandes (Safa) besuchte auf FIFA-Einladung bereits das Eröffnungsspiel, während DFB-Boss Bernd Neuendorf zum Achtelfinale anreisen wollte – und nach dem deutschen Aus daheim blieb.

„Wir werden eine super Bewerbung vorbringen, haben ein tolles Konzept und gute Chancen“, beteuerte Fitschen, die 54-Jährige räumte ein: „In Südafrika oder Südamerika war noch nie eine WM. Es kann sein, dass eine Entscheidung für eines dieser Länder fällt.“ Die scheidende FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura (Senegal) hatte die Länder Afrikas aufgefordert, im Frauenfußball mutig zu sein: „Die Türen stehen Ihnen allen offen. Und wenn eine verschlossen ist, werfen Sie das Fenster ein!“ Vermutlich muss Südafrika das nicht mehr tun, um nach einer Männer-WM (2010) die nächste der Frauen auszurichten.