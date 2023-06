Vizepräsident Zimmermann erklärt: So geht der DFB künftig gegen Hetzer vor

Ronny Zimmermann, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), hat sich nach dem Rassismus-Eklat bei der deutschen U21-Nationalmannschaft mit deutlichen Worten an die Politik gewandt. „Wir haben eine Rechtsordnung, die muss auch funktionieren“, sagte der Verbandsfunktionär am Freitagmittag in einer Medienrunde in der georgischen Stadt Batumi: „Die Politik muss agieren. Wenn sie Menschen schützen will.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei deutsche Angreifer mit dunkler Hautfarbe, Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam, wurden nach dem 1:1 der DFB-Junioren gegen Israel in den sozialen Medien massiv rassistisch beleidigt. Sie hatten zuvor, jeweils per Elfmeter, gute Chancen für den Sieg der Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo verpasst. Vor allem auf Instagram entlud sich als Reaktion darauf der Hass gegen die beiden Profis. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser äußerte sich zu den Entgleisungen. „Die rassistischen Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam sind menschenverachtend und widerwärtig“, schrieb Faeser bei Twitter.

DFB kündigt nach Rassismus-Eklat strafrechtliche Schritte an

Der DFB hatte bereits angekündigt, strafrechtliche Schritt einleiten zu wollen. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften im Verband, sagte man werde „alles Mögliche tun, um diese Täter und Menschen zur Rechenschaft zu ziehen.“ Zimmermann ergänzte anschließend: „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir einerseits strafrechtlich vorgehen wollen und andererseits die Betreiber (der Plattformen, d. Red.) zur Löschung aufgefordert werden. Es tut keiner was dagegen, irgendwann muss man anfangen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das weitere Vorgehen mit Blick auf die Strafverfolgung, trotz der Schwierigkeiten wegen der meist anonymen User im Netz, habe der Verband klar festgelegt. „Wir haben den Weg abgestimmt, sollte sich es wiederholen“, sagte der DFB-Vize: „Wenn es am Sonntagabend passiert, gibt es die ersten Strafanzeigen in Deutschland.“ In zwei Tagen trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel in Batumi auf Tschechien. Zimmermann bezeichnete das Problem als „Monsterberg“.

Plädoyer für die Aufhebung von Anonymität im Netz

Jüngst sei es laut DFB auch bei Deutschlands U17-Europameistern zu ähnlichen Vorfällen gekommen. „Das sind 16-Jährige, Kinder weit weg von der Stabilität eines erwachsenen Menschen“, betont Zimmermann: „Das gilt für weite Teile der U21-Spieler auch. Was macht es mit jemandem, der dazu noch sportlich mal nicht so erfolgreich ist? Ein Paket, dass man als Mensch verarbeiten muss.“

Jurist Zimmermann plädierte grundsätzlich dafür, dass „die Anonymität im Netz aufgehoben werden“ muss. Moukoko lobte er für seine charakterliche Stärke, das Thema im Anschluss an die Partie öffentlich kundzutun. „Das kann man nicht oft genug platzieren, bis es aufhört. Das muss einfach irgendwann aufhören“, erklärte er.