Watzke sieht Chance auf gute Heim-EM - und nimmt DFB-Team in die Pflicht

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat die Nationalmannschaft nach den zuletzt schwachen Leistungen im Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land in die Pflicht genommen. „Die vergangenen Spiele waren natürlich weder schön noch erfolgreich. Aber wir haben immer noch die Möglichkeit, eine gute Europameisterschaft zu spielen“, betonte Watzke in einem Interview der Sport Bild.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar Ende vergangenen Jahres läuft es für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick auch im Jahr 2023 nicht rund. Vor allem der Testspiel-Dreierpack im Juni, den Flick mit den Partien gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) auch für taktische und personelle Experimente genutzt hatte, verlief enttäuschend. „Wir müssen nun allerdings endlich mal anfangen, uns anders zu präsentieren! Jeder weiß, dass die Zeit des Experimentierens beendet ist; dass wir anfangen müssen, eine klare Struktur in die Mannschaft zu bekommen und auch wieder versuchen müssen, uns auf unsere Tugenden zu besinnen“, fuhr Watzke fort - und räumte ein, dass „das ein bisschen platt klingt“.

Klopp besserer Bundestrainer als Flick? Watzke nimmt Stellung

Erläuternd forderte der 64 Jahre alte Funktionär, der neben seinem Amt beim DFB auch Geschäftsführer bei Borussia Dortmund ist und der Chefetage der Deutschen Fußball Liga (DFL) angehört, „sich Abwehrspieler zuallererst darüber definieren, Zweikämpfe zu gewinnen, und dass wir nicht den ganzen Tag darüber diskutieren, wie die Spieleröffnung des Innenverteidigers aussieht.“ Man müsse „bei den Gegnern das Gefühl erzeugen: Verdammt noch mal, wenn du gegen Deutschland spielst, dann bist du auch in der 93. Minute noch nicht sicher“.

Die Frage, ob der einstige BVB-Erfolgstrainer und heutige Liverpool-Coach Jürgen Klopp der bessere Bundestrainer als Amtsinhaber Flick wäre, beantwortete Watzke zurückhaltend. „Jürgen Klopp kann jeden Verein der Welt trainieren. Und auch jede Nationalmannschaft. Aber Hansi Flick hat auch eine enorm erfolgreiche Zeit bei Bayern München gehabt. Und man muss ihm nun die Möglichkeit geben, diesen Weg weiterzugehen.“ Flick hatte während seiner knapp anderthalbjährigen Zeit als Cheftrainer des FC Bayern insgesamt sieben große Titel gewonnen, darunter zwei deutsche Meisterschaften und die Champions-League-Trophäe im Jahr 2020.

Die nächsten Länderspiele der DFB-Auswahl stehen am 9. September (20.45 Uhr, RTL) in Wolfsburg gegen Japan und am 12. September (21 Uhr) in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich an. Im Oktober folgt eine Reise in die USA mit Testspielen gegen den Gastgeber am 14. Oktober (21 Uhr) in Hartford/Connecticut sowie am 18. Oktober (2 Uhr) in Philadelphia/Pennsylvania gegen Mexiko.