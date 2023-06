Nach dem 3:3 im Benefizspiel gegen die Ukraine und dem 0:1 in Polen ist Bundestrainer Hansi Flick angezählt. Eine Bewertung seiner bisherigen Amtszeit als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft.

Nach der nächsten Enttäuschung, dem 0:1 der Nationalmannschaft in Polen, stellt sich ganz Fußball-Deutschland mehr denn je die Frage: Ist Hansi Flick noch der Richtige, um das DFB-Team zur Heim‑EM zu führen, die am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel in München beginnt? Im August ist der Bundestrainer zwei Jahre im Amt, doch ob er dieses Jubiläum überhaupt noch erlebt, hängt auch vom Ausgang und Auftritt der kommenden Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien ab.