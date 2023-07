﻿DFB-WM-Chefin Sabine Mammitzsch: Woher kommt der neue Boom für den Frauen-Fußball?

Im LN-Exklusivinterview gewährt DFB-Delegationsleiterin Sabine Mammitzsch aus Kiel Einblicke ins deutsche Lager in Australien, spricht über die Bundestrainerin, den Fußball in Schleswig-Holstein und sagt, warum die DFB-Mädels Kolumbien schlagen werden.

Lübeck/Sydney. Der Start der DFB-Auswahl in die Fußball-WM der Frauen ist mit dem 6:0 gegen Marokko mehr als geglückt. Eine Spielerin aus Schleswig-Holstein konnte nicht dazu beitragen – denn im deutschen Kader gibt es keine. Als „Nordlicht“ Down Under dabei ist aber Sabine Mammitzsch. Die langjährige Funktionärin des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes ist seit dem 11. März 2022 DFB-Vizepräsidentin – dies nebenbei. Denn hauptberuflich ist die 63-Jährige Oberstudien-Direktorin an der Gesamtschule Faldera in Neumünster, verbringt quasi ihre Ferien in Australien. Mit LN-Sportchef Jürgen Rönnau sprach die 63-Jährige jetzt exklusiv über den WM-Start, die große Aufmerksamkeit fürs Team, wie sie den nächsten Gegner Kolumbien einschätzt und über den Frauenfußball im Norden.