Hohes Minus bestätigt

DFL-Chef Hellmann: Darum erhalten die Bundesligisten weniger TV-Geld

Der gescheiterte Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga hat auch Auswirkungen auf die TV-Gelder. In der kommenden Saison verzeichnen die 36 Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga nicht ganz so viele Einnahmen in diesem Bereich wie gewohnt, erklärt der scheidende DFL-Geschäftsführer Axel Hellmann.