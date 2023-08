Watzke und Holzer empfehlen „nächsten Anlauf“ bei DFL-Investorenprozess

Kostenfrei bis 14:21 Uhr lesen

Anschubfinanzierung vorgesehen

So viel Einigkeit ist selten in Neumünster: CDU und SPD Neumünster laden gemeinsam zu einer Veranstaltung ein, um mit Experten über den Bau eines Hospizes in Neumünster zu sprechen. Die beiden Fraktionen machen sich stark für das Projekt der Diakonie. Und die Stadt Neumünster wird voraussichtlich eine Anschubfinanzierung in sechsstelliger Höhe geben.