Supercup-Aufstellungen fix: Kane auf Bayern-Bank, Leipzig mit Openda

Für den FC Bayern und RB Leipzig startet die neue Saison mit dem Supercup. Das Duell war im Vorfeld aber gar nicht das große Thema dieses Wochenendes. Vielmehr drehte sich fast alles um den Transfer von Harry Kane zu den Münchnern. Im Finale am Samstagabend (20.45 Uhr, Sky/Sat. 1) ist der neue Superstar auch schon gleich mit dabei - zunächst aber als Joker. Trainer Thomas Tuchel setzt in der Startelf auf Juwel Mathys Tel, Kane könnte aber später zu seinem Debüt im Bayern-Trikot kommen. Denn der Supercup hat in München eine große Bedeutung. „Es ist ein Finale. Es wird eine gewisse Anspannung da sein. Es geht um einen Titel“, sagte Tuchel.

Die Bayern starten mit einem Neuzugang in die Partie. Im zentralen Mittelfeld erhält Konrad Laimer den Vorzug vor Leon Goretzka. Vorerst auf der Bank Platz nehmen müssen neben Kane und Goretzka unter anderem auch Abwehr-Neuzugang Min-jae Kim, der für 50 Millionen Euro von der SSC Neapel nach München wechselte. Die zuletzt angeschlagenen Stars Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting stehen nicht im Kader.

So startet der FC Bayern gegen RB Leipzig: Ulreich - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Kimmich, Laimer - Sané, Musiala, Gnabry - Tel.

Rose setzt auf zwei Neuzugänge

Bei RB Leipzig ist man auch heiß auf die erste Titelchance der Saison. „Wir werden in München auf Top-Niveau abgefragt, das ist die größtmögliche Herausforderung. Der Supercup ist ein Pflichtspiel, das wir gewinnen wollen. Daher werden wir mit einer Mannschaft auflaufen, die es sich in der Vorbereitung verdient hat, zu starten“, sagte Trainer Marco Rose im Vorfeld der Partie. Fehlen werden bei RB die verletzten Amadou Haidara (Muskelbündelriss) und El Chadaille Bitshiabu (Innenbandriss) sowie der angeschlagene Christoph Baumgartner. Auch für Stammkeeper Péter Gulácsi kommt der Supercup zu früh. Dafür stehen mit Mega-Talent Xavi Simons und Torjägerhoffnung Lois Openda zwei Neuzugänge in der Startelf.

So startet RB Leipzig beim FC Bayern: Blaswich - Henrichs, Simakan, Orban, Raum - Schlager, Kampl - Simons, Olmo - Werner, Openda.

2022 gewannen die Bayern in Leipzig mit 5:3. Es war die bislang torreichste Supercup-Partie. Die Bayern sind mit zehn Erfolgen auch Supercup-Rekordsieger. Das bislang letzte Supercup-Spiel ohne Beteiligung der Münchner gab es 2011, als der FC Schalke 04 nach Elfmeterschießen Borussia Dortmund besiegte. Die Allianz Arena ist an diesem Samstagabend mit 75.000 Zuschauern ausverkauft.