Supercup: Bayern München gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream

Wer holt die erste Trophäe der Saison? Am Samstag (20.45 Uhr) geht es im Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig um den DFL-Supercup. Es ist das zweite Jahr in Folge, in dem der Pokal zwischen Meister Bayern und Pokalsieger RB ausgespielt wird. Im Vorjahr konnten die Münchner sich in einer mitreißenden Partie mit 5:3 durchsetzen.

Für beide Teams ist es das erste Pflichtspiel der Saison und ein wichtiger Gradmesser, bevor eine Woche später die neue Bundesliga-Saison beginnt. Der FCB kann auf eine insgesamt recht erfolgreiche Vorbereitung zurückblicken. Von vier Testspielen gewann das Team von Thomas Tuchel vier, einzig gegen Manchester City (1:2) setzte es eine knappe Niederlage. Leipzig kam dagegen erst in den letzten Wochen so richtig in Schwung. Bei den Niederlagen gegen Udinese Calcio (1:2) und Ipswich Town (0:1) hatte sich noch viel Verbesserungspotenzial offenbart. Jüngst zeigten die Sachsen sich bei Siegen über Sint-Truidense (4:0), Altglienicke (9:2) und Las Palmas (3:0) aber klar verbessert.

Wird der Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig im TV übertragen?

Ja, der DFL-Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig wird im TV übertragen. Sowohl der Pay-TV-Sender Sky als auch Sat1 zeigen die Partie live. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Bei Sky beginnt die Vorberichterstattung um 20 Uhr, Sat1 beginnt bereits um 19.30 Uhr.

Wird der Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig im Free-TV übertragen?

Ja, Sat1 zeigt den Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig im frei empfangbaren Fernsehen. Die Übertragung beginnt um 19.30 Uhr, Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Kann ich den Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig im Livestream verfolgen?

Ja, Kunden von Sky können den Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig im Livestream via Sky Go oder WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] verfolgen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für den Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig?

Ja, Sat1 bietet auch kostenfreie Möglichkeiten, den Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig im Livestream zu sehen. Fans können das Spiel über den Streaming-Anbieter Joyn (App) oder auf ran.de (Website) verfolgen. Für die Nutzung von Joyn müssen User zunächst einen Account erstellen.