DFB-Pokal im Liveticker: Alle Spiele vom Freitag

Für die deutschen Fußballfans hat das Warten am Freitag endlich ein Ende. 64 Vereine starten im DFB-Pokal ab Freitag in die neue Spielzeit und hoffen, Titelträger RB Leipzig abzulösen. Die niederklassigen Vereine – darunter auch sieben Fünftligisten – setzen darauf, dass der Pokal auch in diesem Jahr seine eigenen Gesetze schreibt. Mit vier Partien startet am Freitag der erste Spieltag im traditionsreichen Wettbewerb: Bundesligist Borussia Mönchengladbach spielt bei Oberligist TuS Bersenbrück, nur eine Klasse trennt den SV Sandhausen und Hannover 96 sowie den 1. FC Saarbrücken und den Karlsruher SC (alle drei Partien um 18 Uhr, Sky). Im Zweitliga-Duell empfängt Eintracht Braunschweig den Bundesliga-Absteiger Schalke 04 (20.45 Uhr, Sky und ZDF).

Die 64 Teams in der ersten Runde dürfen sich über Antrittsprämien freuen, die so hoch sind, wie nie zuvor. Insgesamt rund 69 Millionen Euro sind bis zum Halbfinale ausgeschrieben. Teilnehmer der ersten Hauptrunde erhalten in dieser Saison 215.600 Euro und damit gut 6000 Euro mehr als noch vor einem Jahr. In den Runden danach verdoppelt sich die Prämie Runde für Runde. Nach der ersten Runde müssen sich die Siegerteams erst einmal gedulden: Die 2. Runde ist für Ende Oktober und Anfang November angesetzt. Das Finale in Berlin steigt nächstes Jahr am 25. Mai.

DFB-Pokal im Liveticker am Freitag

Alle Teilnehmer sind am Wochenende im Pokal aber noch nicht gefordert: Weil der FC Bayern und RB Leipzig am Samstagabend (20.45 Uhr) den Supercup ausspielen, findet die erste Runde für den Deutschen Meister aus München und Pokalsieger RB erst Ende September statt. Der FC Bayern spielt am 26. September bei Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster. Leipzig ist einen Tag später bei Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden gefordert.