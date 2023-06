Di Salvo verspricht vor EM-Start: „Wir wollen die Fans begeistern“

An diesem Donnerstag (18Uhr, Sat.1) starten die deutschen U21-Fußballer bei der EM in Georgien und Rumänien mit der Mission Titelverteidigung. Erster Gruppengegner ist Israel, es folgen Duelle mit Tschechien und England. Antonio Di Salvo geht erstmals als Cheftrainer ins Turnier. Der 44-Jährige holte zuvor als Assistent von Stefan Kuntz zweimal den EM-Titel.

Sportbuzzer: Herr Di Salvo, was überwiegt vor Ihrer ersten EM als Cheftrainer – Druck oder Vorfreude?

Antonio Di Salvo (44): Der Turnierstart wird ein schöner Moment sein, auf den ich hinfiebere. Ab Tag eins, als wir vor anderthalb Wochen im Trainingslager in Südtirol ankamen, hatte ich ein gutes Gefühl. Die Vorfreude ist groß.

Es gab vor dem Turnier viele Ausfälle, in der Vorbereitung verletzten sich noch Jordan Beyer, Jan Thielmann und Ansgar Knauff. Wie sehr trübt das die Aussichten?

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass leider immer was passieren kann. Deswegen bin ich froh, mit mehr Spielern ins Trainingslager gefahren zu sein als dem finalen 23er-Kader. Andere konnten sofort in die Bresche springen, haben die ganze Vorbereitung mitgemacht. Außer Finn Ole Becker, der kurzfristig für Knauff einspringen konnte, um den Kader zu verstärken. Er hat überhaupt nicht gezögert, sich sehr über die Berufung gefreut und den Urlaub für uns abgebrochen. Das ist nicht selbstverständlich.

Was zeichnet diese U21 aus?

Wir haben eine extrem junge Mannschaft. Es sind viele Spieler dabei, die nicht aus dem Kernjahrgang 2000/2001 kommen. Ich bin mir sicher, dass dieses Team schnell zusammenwächst. Wir wollen für die Dinge einstehen, die uns in der Vergangenheit stark gemacht haben. So wollen wir die deutschen Fans begeistern. Nur über Mentalität schafft man es nicht, fraglos haben wir die sportlichen Qualitäten genauso.

... die ausreichen, um erneut den Titel zu holen?

Es war schwer genug, sich für die EM zu qualifizieren. Am Ende haben wir es souverän geschafft, mit nur einer Niederlage in vielen engen Spielen. Ich will nicht sofort das Finale oder den Titel anvisieren.

Die U17 ist Europameister geworden, die U19 hat sich indes zum vierten Mal in Folge nicht für die EM qualifiziert. Wo steht der deutsche Nachwuchs?

Die U17 hat gezeigt, auf welche Tugenden es ankommt, die für den deutschen Fußball stehen und standen. Sie musste gegen Widerstände ankämpfen. Im Finale haben sie Frankreich lange die Stirn geboten und im Elfmeterschießen gewonnen. Wir sehen es bei den U21-Turnieren alle zwei Jahre. Auch wenn einige Spieler in der U19 nicht erfolgreich gewesen sind oder ihr Leistungspotenzial nicht abrufen konnten, haben sie dort gezeigt, was sie können. Es mag sein, dass die Entwicklung bei deutschen Spielern etwas später kommt.

Jamal Musiala und Florian Wirtz zählen im DFB-Team dazu. Macht das nicht etwas mit deren Altersgenossen?

Definitiv ist der Druck gestiegen. Man schaut auf andere, die mit 17, 18 schon Bundesliga spielen, und will das auch. Es ist zugleich schwierig, wenn Spieler irgendwohin gehievt werden, wo sie eigentlich noch nicht sind, und zu schnell zu groß gemacht werden. Wenn die Qualität vorhanden ist, okay. Es wird immer wieder solche Spieler geben, die früh auf höchstem Level spielen können. Das müssen wir fordern und fördern – wenn wir die Balance halten.