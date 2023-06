﻿Die Fifa muss nach dem Katar-Debakel endlich Farbe bekennen

In rund drei Wochen rollt bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland der Ball. In den kommenden Tagen wäre es also an der Zeit, auf die Favoritinnen zu blicken, sich mit den Stars zu beschäftigen und auf die Chancen der deutschen Mannschaft zu schauen. Klar, auch das wird passieren. Doch rund um das Turnier wabert schon jetzt wieder ein Thema, das bereits bei der Männer-WM im vergangenen Winter in Katar für mächtig Unruhe sorgte. Mit welcher Kapitäns­binde werden und dürfen die Spielführerinnen auflaufen? Ist nur das von der Fifa gestattete Modell erlaubt? Oder können die deutsche Kapitänin Alexandra Popp und ihre internationalen Kolleginnen frei entscheiden und mit Regenbogenbinde oder der in Katar viel diskutierten „One Love“-Binde auflaufen?

Die gesellschaftliche Sprengkraft dieser Frage sollte der Fifa eigentlich bekannt sein. Dennoch waren Präsident Gianni Infantino und seine Gefolgschaft in den vergangenen sechs Monaten nicht dazu in der Lage, eine Lösung zu präsentieren. Popp, die „sehr gern“ mit der Regenbogen­binde spielen würde, lobte die Fifa zuletzt zwar für deren Dialog­bereitschaft, die Entscheidungs­träger drohen aber offenbar erneut daran zu scheitern, wie und wo sie sich in der Debatte um die für Diversität, Toleranz und Weltoffenheit stehende Binde positionieren wollen.

Es wird so oder so Diskussionen geben

Egal, wie der Beschluss ausfällt – er wird für Diskussionen sorgen. Denn: Sowohl für die vom westlichen Wertekanon geprägten Gesellschaften als auch für Kulturen mit anderen Ansichten ist die Antwort klar. Das Problem: Sie fällt zumindest bei den jeweiligen Meinungs­führern komplett unterschiedlich aus. Eine Diskussion darüber, wie und ob man die gegensätzlichen Standpunkte näher zusammenführen kann, ist wichtig. Nur so kann Aufklärung entstehen. Nur so kann sich eine Welt, in der Fronten zunehmend verhärtet sind, vielleicht zumindest ein Stückchen mehr vereinen.

Doch ist eine Sportveranstaltung, bei der sich Spielerinnen ihre Träume erfüllen und Fans mitfiebern wollen, die für derartige Debatten passende Bühne? Dafür gibt es weitaus bessere gesellschaftliche Foren.

Dass sich Sportveranstaltungen dafür nicht eignen, hat sich schon bei der WM in Katar gezeigt. Nachdem die Fifa dem deutschen Kapitän Manuel Neuer und einigen seiner europäischen Kollegen das Tragen der „One Love“-Binde erst kurz vor dem ersten Spiel untersagt hatte, schlugen die Emotionen hoch und der Sport rückte mancherorts fast vollständig in den Hintergrund. Es gab Aufregung, Ärger, Frust, Enttäuschung, Häme, Spott, Hetze und alles, was die menschliche Gefühlswelt sonst noch hergibt. Nur eine konstruktive Diskussion gab es nicht. Sollte diese anschließend innerhalb der Fifa geführt worden sein, ist man bis heute zu keinem Ergebnis gelangt.

Fifa: TV-Poker statt „One Love“-Entscheidung

Stattdessen rückten Infantino und Co. in den vergangenen Monaten den Poker um die TV-Rechte an der Frauen-WM in Vordergrund, versuchten, das Maximum aus den Sendern herauszupressen, und gaben schließlich erst vor zwei Wochen grünes Licht für Bewegtbilder auf europäischen Bildschirmen. Die Fifa ließ keinen Zweifel daran, dass sie die Zügel in der Hand hält. Ein Vorgehen, das man wohl auch in der Binden­debatte erwarten darf. Egal, wie kurzfristig der Beschluss dann am Ende fallen mag. Egal, welchen Einfluss das auf die Sportlerinnen hat. Den WM-Teilnehmerinnen kann man nur wünschen, dass Infantino doch vor Turnierbeginn Farbe bekennt. Was dem Verband in seinem Entscheidungs­prozess helfen sollte: Die anstehende WM findet in zwei weltoffenen Ländern statt – und nicht in Katar.