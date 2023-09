Die größten Baustellen für Bayern-Sportdirektor Freund

Auch wenn er am chaotischen Deadline-Day des FC Bayern noch keinen großen Anteil hatte, hätte Christoph Freund sich sicherlich einen ruhigeren ersten Arbeitstag in München gewünscht. Andererseits wurde dem Österreicher direkt vor Augen geführt, wo er in seinem ersten Jahr anzusetzen hat. An diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) bei Borussia Mönchengladbach steht für Freund das erste Spiel als Sportdirektor des FC Bayern an. Vor wenigen Tagen zeigte er sich bei seiner Vorstellung voller Stolz: „Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich hatte eigentlich nicht im Sinn, zu wechseln. Dann kam aber die Anfrage des FC Bayern.“

Nach 17 Jahren in unterschiedlichen Funktionen bei RB Salzburg endet die Zeit von Freund in seiner Heimat. Dass ihn beim deutschen Rekordmeister durchaus Themen mit höherer - gerade medialer- Sprengkraft erwarten werden, weiß auch der 43-Jährige nicht erst seit Freitag. Ein Blick auf die größten Baustellen, die nach Ende des Transferfensters auf Freund zukommen.

Sechser-Debatte

Nach dem geplatzten Transfer von Joao Palhinha wird die Diskussion um eine „Holding Six“, einen Abräumer im defensiven Mittelfeld, den FC Bayern durch die Hinrunde begleiten. Der neue Sportdirektor wird diese moderieren müssen - auch in der Öffentlichkeit. Der von Trainer Thomas Tuchel geforderte Spielertyp wurde nicht mehr verpflichtet, der Wunsch des Trainers wird aber weiter bestehen. Sollte nicht einer der vorhandenen Spieler zu Tuchels Überraschung in die Rolle reinwachsen, dürfte spätestens im Winter-Transferfenster ein neuer Sechser kommen. Diesen Transfer gilt es für Freund mit Weitsicht und Ruhe anzugehen, um eine erneute Blamage wie bei Palhinha zu vermeiden.

Auslaufende Verträge

Ein wichtiger Punkt, dem sich Freund nach seinem Amtsantritt widmen muss, sind die auslaufenden Verträge. Die Arbeitspapiere von mehreren Top-Stars des Teams enden in zwei Jahren. Mit Jérome Boateng (2021 zu Olympique Lyon), David Alaba (2021 zu Real Madrid) und Niklas Süle (2022 zu Borussia Dortmund) haben die Münchener zuletzt wichtige Säulen jeweils ablösefrei verloren. Das will der Rekordmeister in Zukunft sicher vermeiden. Mit Joshua Kimmich (75 Mio. Euro Marktwert), Alphonso Davies (70 Mio. Euro) und Leroy Sané (65 Mio. Euro) stehen drei der wertvollsten Spieler des Kaders mit einem auslaufenden Arbeitspapier im Sommer 2025 im Kader.

Zwar kamen in den letzten Wochen vereinzelt Transfergerüchte zu Kimmich auf, doch der deutsche Nationalspieler machte unmissverständlich klar, dass er keine Wechselabsichten hege. Der Mittelfeldspieler ist unumstrittener Stammspieler unter Tuchel. Sollte sich in der kommenden Saison nicht Grundlegendes ändern, dürfte einer Vertragsverlängerung des 28-Jährigen nichts im Wege stehen. Gleiches gilt für Sané, der ebenfalls großes Vertrauen von Tuchel genießt. Auch Mathys Tel, dessen Vertrag ebenfalls 2025 ausläuft, machte deutlich, dass er den Verein nicht verlassen möchte. „Ich will für immer hierbleiben“, sagte das 18-Jährige Sturm-Talent. Für Freund somit eine gute Grundlage für Vertragsgespräche.

Anders sieht es bei Alphonso Davies aus. Sein Berater, Nick Huoseh, erklärte vor wenigen Wochen, dass er mit anderen interessierten Vereinen sprechen würde. Zwar sei Davies „glücklich beim FC Bayern“, und doch ist der 22-Jährige mit der Position als Linksverteidiger nicht ganz zufrieden. „Ich hoffe weiter auf meine Chance, vorne zu spielen. Ich würde Luftsprünge machen,“ sagte Davies, der vor seiner Zeit in München in der Offensive zuhause war.

Erste Transfers

Als die Verpflichtung des neuen Sportchefs kommuniziert wurde, war klar, dass Freund im Sommer-Transferfenster keinen großen Einfluss in München nehmen wird. Stattdessen war er bei RB noch voll eingespannt. Nach dem Abgang von Benjamin Pavard (zu Inter Mailand) stehen mit Noussair Mazraoui und Bouna Sarr nur zwei nominelle Rechtsverteidiger im Kader. Nachdem die Versuche, einen Pavard-Ersatz zu verpflichten, in diesem Sommer gescheitert sind, muss spätestens in einem Jahr, womöglich aber schon im Winter, ein weiterer Verteidiger verpflichtet werden, der am besten so flexibel innen und außen einsetzbar ist, wie Pavard.

Eine weitere Baustelle ist die Sturmzentrale. Mit Harry Kane hat man zwar einen Stürmer, der laut Tuchel „jedes Spiel“ spielen wird, doch ein Back-up wird auch für den teuersten Transfer der Münchener Vereinsgeschichte benötigt. Derzeit steht Eric Maxim Choupo-Moting dafür parat, doch dessen Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Entweder die Verantwortlichen um Freund entscheiden sich für eine Verlängerung mit dem Kameruner, oder man setzt auf Talent Tel und verpflichtet - im Winter oder im Sommer - einen weiteren Backup.

Torwart-Position

Die vermutlich größten Fragezeichen schweben über der Torwart-Position. Mit Daniel Peretz kam kürzlich ein dritter Keeper, der das Torwart-Team um Manuel Neuer und Sven Ulreich vervollständigt. Aktuell ist Ulreich die Nummer eins, da sich Neuer nach seinem Beinbruch, den er sich im Dezember bei einem Ski-Unfall zugezogen hatte, noch im Aufbau befindet. Zwar soll der Kapitän im September sein Comeback feiern, doch ob der mittlerweile 38-Jährige nach der schwerwiegenden Verletzung zu altem Niveau findet, bleibt fraglich. Kurz- oder langfristig muss man sich ohnehin mit einem Nachfolger befassen. Zudem laufen die Verträge von Neuer und Ulreich 2024 aus - so muss Freund einige Entscheidungen in der Torwart-Causa treffen.

Nachwuchs-Talente

Freund galt in Salzburg als entscheidender Faktor für den Erfolg. Die Philosophie, die der Architekt bei den Österreichern prägte: Junge Spieler ausbilden oder im Ausland scouten, langsam an den Profifußball heranführen - und sie dann in der ersten Liga sowie auf europäischer Bühne zu umworbenen Top-Spielern formen. Die besten Beispiele dafür sind Erling Haaland (mittlerweile Manchester City), Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) oder Karim Adeyemi (Borussia Dortmund). Ähnlich möchte es der 43-Jährige auch bei seinem neuen Arbeitgeber machen, nur das er nun nicht mehr zum Verkaufen „gezwungen“ ist. „Es ist wichtig, auch wirtschaftlich, Top-Talente zu entwickeln. Aber wir werden auch immer wieder Top-Stars zu uns holen. Wir wollen den einen oder anderen vom Campus hochbringen“, verriet Freund bei seiner Vorstellung. Dafür brachte er Richard Kitzbichler mit, der vor allem die Hochtalentierten und die Ausgeliehenen im Auge haben soll, um den Kontakt mit dem FCB zu halten.

Der letzte Spieler, der es aus der Bayern-Jugend nachhaltig in den Profi-Kader geschafft hat, war Musiala. Große Stücke hält man in München auf die Nachwuchstalente Tarek Buchmann (18 Jahre alt), Arijon Ibrahimovic (17) und Paul Wanner (17), die in dieser Saison allesamt der ersten Mannschaft angehören. Wanner kommt bereits auf acht Profi-Einsätze und ist in der vergangenen Saison beim 4:2-Sieg gegen Viktoria Pilsen zum jüngsten Champions-League-Spieler der Vereinshistorie geworden. Auch Ibrahimovic durfte bereits sein Bundesliga-Debüt feiern. Beide wurden am Deadline-Day für mehr Spielpraxis jedoch noch verliehen. Wanner wechselte nach Elversberg in die zweite Liga, Ibrahimovic zu Frosinone in die Serie A. Innenverteidiger Buchmann könnte derweil durch die enge Personalsituation in der Abwehr auf Einsatzzeiten bei den Profis kommen.