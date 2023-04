﻿Die neuen Legende von San Siro – Thiaw auf dem Weg zu den Besten

Mit Milan in der Königsklasse

Mit Milan in der Königsklasse

Der große Hoffnungsträger gegen das aktuell gefährlichste Offensivduo Europas – Khvicha Kvaratskhelia und Victor Osimhen – ist ein Deutscher. Wenn die Urgewalt am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) im Viertelfinale der Fußball-Champions-League auf die Abwehr der AC Mailand zurollt, wird Malick Thiaw gefordert sein, so viel ist klar.

Denn nach einigen Startschwierigkeiten ist der 21‑Jährige, der im vergangenen Sommer für 7 Millionen Euro vom FC Schalke in die Serie A wechselte, nicht mehr aus der Abwehr der Rossoneri wegzudenken. „Das San Siro hat eine neue Legende“, titelte die berühmte „Gazzetta dello Sport“, nachdem Thiaw keinen Geringeren als Tottenhams Harry Kane beim 1:0‑Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse abgemeldet hatte.

Elgerts erster Kontakt mit Thiaw

„Malick antizipiert richtig gut und versteht das Spiel. Er ist schnell, kopfball- und zweikampfstark, hat eine gute Übersicht, einen schnörkellosen Spielaufbau. Zudem ist er mental und körperlich sehr belastbar“, schwärmt Norbert Elgert im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Der Schalker Talententwickler trainierte Thiaw in der „Knappen­schmiede“ und kann sich noch bestens an den ersten Kontakt erinnern. Der gebürtige Düsseldorfer Thiaw spielte zunächst für Fortuna, dann ein Jahr für Bayer Leverkusen und vier für Borussia Mönchengladbach. Dort wurde er von Schalke entdeckt und 2015 verpflichtet. „Ich habe Malick als sehr begabten, defensiven Mittelfeldspieler wahrgenommen“, erinnert sich Elgert, der für den damals 16‑Jährigen aber eine andere Position im Kopf hatte: „Mir wurde relativ schnell klar, dass Malicks Zukunft eher in der Innenverteidigung liegen würde.“

Touré, van Dijk und Ramos als Vorbilder

Und auch Thiaw selbst hatte plötzlich weitere Vorbilder als Manchester Citys Mittelfeldspieler Yaya Touré. Der elffache U‑Nationalspieler versuchte, sich nun auch bei Virgil van Dijk oder Sergio Ramos etwas für sein eigenes Spiel abzuschauen. Doch natürlich darf ein Name in der Verbindung Thiaw und Schalke nicht vergessen werden: Joel Matip.

Nicht nur Fans verglichen Thiaw schon zu Schalker Zeiten oft mit dem Verteidiger des FC Liverpool, der als Nachwuchsspieler und später als Profi insgesamt 16 Jahre in Gelsenkirchen verbrachte. Auch Elgert betont: „Er erinnert mich sehr an Joel. Wichtig waren und sind ihre Einstellung, ihre Anstrengungsbereitschaft und ihr Fleiß. Die Fähigkeit und der Wille, jeden Tag an ihrem Talent hart zu arbeiten. Denn auch Talent ist ein Muskel, der jeden Tag fleißig trainiert werden muss.“

Eine Karriere wie Neuer oder Sané?

Neben dem Platz sei Thiaw „zurückhaltend, eher introvertiert, aber auch selbstbewusst. Er weiß ganz genau, was er kann“, sagt der S04-Nachwuchscoach. In Italien sieht Elgert den 21‑Jährigen gut aufgehoben. Er überzeugte damals sogar die skeptischen Eltern davon und sieht sich mittlerweile mehr als bestätigt.

Sein ehemaliger Coach ist überzeugt: „Malick ist noch sehr jung und hat auf jeden Fall eine Menge Entwicklungspotenzial. Vor allen Dingen will er jeden Tag besser werden. Er hat definitiv das Zeug dazu, bei Milan auch Stammspieler zu bleiben.“ Elgert muss es wissen. Die Weltmeister Manuel Neuer, Julian Draxler und Mesut Özil trainierte der Talentemacher einst bei S04, seine Ex‑Schützlinge wie Leroy Sané und Thilo Kehrer zählen aktuell zum festen Stamm der deutschen Nationalmannschaft.

Eine ähnliche Entwicklung traut er auch Thiaw zu: „Er hat gute Chancen, in den nächsten Jahren ein fester Bestandteil der A‑Nationalelf zu werden.“ Hansi Flick nominierte ihn im März erstmals, ließ ihn aber noch nicht debütieren. Am Mittwoch wird der Bundestrainer ganz sicher auch mit einem Auge nach Mailand schauen.