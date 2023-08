﻿Kosten von Hochrisikospielen: Die sture Haltung der Bundesliga ist erbärmlich

Gleich das zum Auftakt, wie ein Menetekel: ein Hochrisikospiel in Bremen. Wobei, und das ist dann schon die Pointe zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga, das Risiko rein sportlich ist – und zwar für das Heimteam. Der FC Bayern gastiert am Freitag an der Weser, traditionell torhungrig gegen Werder, Harry Kane reibt sich schon die Hände. Schlecht für die Bremer, die mit einer Pokalblamage ins Spieljahr gestartet sind. Gut für die Deutsche Fußball-Liga (DFL) indes, dass es zumindest keinen Ärger darüber gibt, wer hier die Polizeikosten zu tragen hat.

Aber schon am Sonntag wird das Thema die DFL wieder einholen. Der erste Spieltag endet mit dem Derby Frankfurt gegen Darmstadt. Ein echtes Hochrisikospiel. Ohne Pointe. Dann geht es wieder um Grundsätzliches: Wer zahlt für die Sicherheit, wenn gewaltbereite Fans im Umfeld von Hochrisikospielen aufeinandertreffen? Der Steuerzahler? Oder der Fußball, ohne den der Mehraufwand gar nicht entstünde? Seitdem das Land Bremen 2015 erstmals einen Gebührenbescheid an die DFL verschickt hat, wird darüber gestritten. Mittlerweile liegt die Sache beim Bundesverfassungsgericht.

Dass es immer noch keine Antwort gibt auf die Frage, wer aufkommen soll für die Tausende von Überstunden von Polizistinnen und Polizisten, die wieder nötig sein werden, um auf der Autobahn, in den Zügen, am Spielort dem seit Corona noch einmal gestiegenen Aggressionspotenzial zu begegnen, ist beschämend. Dass sich die DFL in der Frage kaum bewegt, dass sie sich hinter der Haltung verschanzt, eine Kostenerstattung löse keine Probleme, ist wohlfeil und erbärmlich.

Die Bundesliga setzt mit ihrem Produkt Milliarden um. An den Kosten, die durch dieses Produkt außerhalb der Arenen anfallen, will sie sich aber nicht beteiligen? Der Fußball muss zahlen. Und mit Behörden und Fans weiter nach Lösungen suchen, den Austausch fördern, sogenannte Stadionallianzen gründen. Blechen und sprechen – das ist die einzig wirksame Formel.