Die WM-WG, Folge eins: Boxenstopps im Taxi und Ärger im Uber

Zum Start der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar feiert das RND-Videoformat „Die WM-WG“ seine Premiere. In Folge eins berichten die vier RND-Reporter aus Doha von ihrer Anreise in den Wüstenstaat und blicken auf die Eröffnung des umstrittenen Turniers.

Auftakt für „Die WM-WG“: Heiko Ostendorp, Roman Gerth, Hendrik Buchheister und Patrick Strasser melden sich erstmals aus ihrem gemeinsamen Apartment in Katars Hauptstadt Doha. Die vier Reporter berichten für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) von ihren Erlebnissen bei der Weltmeisterschaft im Wüstenemirat und geben mit persönlichen Anekdoten einen Einblick in den Alltag vor Ort.

Die WM-WG: Boxenstopps im Taxi und Milliardenmetro – so lief die Anreise nach Katar

In der ersten Folge am Tag des Eröffnungsspiel richtet sich der Blick des Quartetts auf die Transportmittel in der Millionenhauptstadt. Die neue Metro, mit entscheidender Beteiligung der Deutschen Bahn für geschätzt 30 Milliarden Euro errichtet, besteht aus drei Linien, verbindet sieben der acht Arenen des Turniers miteinander und besticht mit einer Luxusklasse sowie extremer Sauberkeit. Die Einwohnerinnen und Einwohner Dohas fahren eher Auto, die WM-Fans werden in Katars Hauptstadt wohl regelmäßig auf Taxi oder Fahrdienste wie Uber zurückgreifen. Wer am falschen Ort aussteigt, kann aber Probleme bekommen, berichten Heiko Ostendorp und Patrick Strasser.

Begeistert ist Hendrik Buchheister von der Schnelligkeit von Uber und Co. – ihm fielen schon bei der Ankunft am Flughafen gewisse Ähnlichkeiten zum Boxenstopp bei der Formel 1 auf. Für Roman Gerth sind Parkhausirrgärten zur ersten Hürde in Doha geworden.

„Die WM-WG“ im Zwei-Tages-Rhythmus

„Die WM-WG“ mit den vier RND-Reportern erscheint alle zwei Tage. Am 22. November, einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan, gibt es die zweite Folge des Videoformats.