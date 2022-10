﻿Nach Tod von Dietrich Mateschitz: Wie geht es weiter für RB Leipzig?

Auch dank der Hilfe aus Österreich entstanden: das Trainingszentrum von RB Leipzig am Cottaweg. Die Bullen sind hier auch in Teilen der Wandgestaltung präsent.

Leipzig. Wie geht es weiter für RB Leipzig? Nach dem Tod von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz am Wochenende stellen sich nicht wenige Fußball-Fans diese Frage. Klar ist: Den Club hätte es ohne das Engagement des Österreichers und vor allem ohne das Geld des von ihm geleiteten Konzerns nicht gegeben. Klar ist auch: Der Bundesligist und Red Bull sind gleich mehrfach miteinander verbunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Red Bull als Gesellschafter

Die Lizenzspielerabteilung des Vereins RasenBallsport Leipzig sowie ein Teil der Nachwuchsabteilung sind seit Beginn der Saison 2014/15 in die RasenBallsport Leipzig GmbH ausgegliedert. Auch die Frauenmannschaft gehört inzwischen dazu. Ein Prozent der Geschäftsanteile dieser GmbH hält der Verein selbst, 99 Prozent der Geschäftsanteile die Red Bull GmbH mit Sitz in Fuschl am See, die 2,5 Millionen Euro Stammkapital einzahlte. Um die Anforderungen der in Deutschland geltenden 50+1-Regelung zu erfüllen, hält der Verein RB Leipzig allerdings mindestens 50 Prozent plus eine Stimme der Gesamtstimmenanzahl in der Gesellschafterversammlung, und zwar unabhängig von den beiderseits in die GmbH eingebrachten Nennbeträgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Red Bull als Sponsor

Abseits dieser strukturellen Verbindung, gibt es eine finanzielle. Wie hoch die Beträge sind, die bisher insgesamt von Red Bull nach Leipzig flossen bzw. fließen, ist im Detail unbekannt. Medien, zum Beispiel die „Bild“-Zeitung, berichten von rund 800 Millionen Euro, die den Sachsen seit 2009 in verschiedenen Formen durch den Getränkekonzern zur Verfügung gestellt wurden. Verifizierbar sind dieses Zahlen nicht, unter anderem auch, weil die Höhe der tatsächlich als Sponsorenleistung geflossenen und weiter fließenden Summen von keiner der beiden Seiten detailliert veröffentlicht wird und auch nicht veröffentlicht werden muss.

Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz bei einem Spiel von RB Leipzig. © Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/A

Red Bull als Darlehensgeber

Allerdings ist die RasenBallsport Leipzig GmbH dazu verpflichtet, ihre jährliche Bilanz im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Aus dieser geht hervor, dass die GmbH Verbindlichkeiten in nicht unbeträchtlicher Höhe bei ihrem Gesellschafter aus Österreich hat. Zum Stichtag 30. Juni 2021 beliefen sich diese auf knapp 60 Millionen Euro. Ein Blick in die Bilanzen der Vorjahre verrät auch: Die Leipziger reduzieren ihre Schulden gegenüber Red Bull kontinuierlich. Denn zum 30. Juni 2020 wies dieser Posten in der Bilanz noch einen Betrag von rund 68 Millionen Euro auf. Zum 30. Juni 2019 waren es rund 86 Millionen Euro.

„Dept Equaty Swap“

Ein Blick in den Bundesanzeiger verrät auch: Im Sommer 2018 lag die Summe der Verbindlichkeiten gegenüber den Österreichern noch bei rund 186 Millionen Euro. Im Verlauf des Geschäftsjahres, das der Saison entspricht, wandelte der Getränkekonzern 100 Millionen Euro dieses Gesellschafterdarlehens in eine Kapitalrücklage um, erhöhte damit also das Eigenkapital der Leipziger GmbH um diese Summe. Fachleute nennen das einen „Dept Equaty Swap“. Professor Henning Zülch von der HHL in Leipzig erklärte diesen Vorgang damals gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) so: „Es ist zu bemerken, dass durch die Umwidmung keine zusätzlichen Finanzmittel bereitgestellt worden sind. Damit hat RB Leipzig nicht automatisch 100 Millionen Euro mehr auf dem Konto, es handelt sich um einen rein bilanziellen Vorgang.“ Da Red Bull im Gegenzug eine jährliche Vorabdividende erhält, könne man auch nicht von einer Schenkung sprechen, so Zülch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kauf und Umbau der Red Bull Arena wurden auch durhc die UNterstützung des Geträbnkekonzerns ermöglicht. © Quelle: Wolfgang Sens

RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass Red Bull dem Fußball-Bundesligisten keine Millionengeschenke mache. „Das sind Darlehen, die getilgt werden müssen“, erklärte er beispielsweise in einem LVZ-Interview vor zwei Jahren. „Unsere Darlehen kommen nicht von der Sparkasse Leipzig, sondern zu marktüblichen Konditionen von Red Bull. Jedes Start-up-Unternehmen braucht eine Anschubfinanzierung.“

Langfristige Verbindungen

Klar ist, diese Darlehen sind langfristig angelegt, auch das verrät der Bundesanzeiger. Die Österreicher planen ihre Sponsoring-Budgets nicht kurzfristig. Die Engagements in Formel 1, Eishockey, Fußball und damit auch bei RB Leipzig sind auf Jahre im voraus festgezurrt. RB-Anhänger müssen also nicht befürchten, dass der amtierende DFB-Pokalsieger in nächster Zukunft ohne die Unterstützung von Red Bull auskommen muss. Die seit Samstagnacht schadenfroh in sozialen Medien geäußerten Hoffnungen, das „Konstrukt vom Cottaweg“ müsse ohne Dietrich Mateschitz nun zügig seinen Spielbetrieb einstellen, entbehren so jeglicher Grundlage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zumal die Sachsen, ebenfalls laut Bundesanzeiger, innerhalb weniger Jahre ein beeindruckendes Umsatzwachstum hingelegt haben. Erwirtschaftete die GmbH im Geschäftsjahr 2015 noch knapp 80 Millionen Euro Umsatz, waren es 2017 bereits rund 217 Millionen Euro. Zum 30. Juni 2021 meldete RB satte knapp 370 Millionen Euro Umsatzerlöse, trotz Coronakrise. Davon profitiert auch Gesellschafter Red Bull.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.