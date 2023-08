Dirk Bauermann: So könnte der Fußball vom Basketball profitieren

Als Basketball-Bundestrainer hat Dirk Bauermann die erfolgreiche Ära mit Superstar Dirk Nowitzki geprägt. Aktuell ist der 65-Jährige als Jugendkoordinator beim Verband tätig, coacht auch die U15- und U16-Nationalmannschaften. Bauermann spricht im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über die Weltmeisterschaft, die Entwicklung des deutschen Basketballs – und er plädiert für mehr Austausch mit dem Fußball.

Herr Bauermann, an diesem Freitag (14.10 Uhr, Magenta Sport) tritt Deutschland zum WM-Auftakt gegen Mitgastgeber Japan an. Welchen Eindruck haben Sie vor dem Start?

Es war eine hervorragende Vorbereitung. Der Auftritt bei der abschließenden knappen Niederlage gegen die USA, auch wenn leider ein 16-Punkte-Vorsprung verspielt wurde, war das Sahnehäubchen. Die gesamte Spielanlage, das Selbstverständnis, macht viel Mut.

Stört der vor einigen Wochen öffentlich ausgetragene Zoff zwischen Kapitän Dennis Schröder und Maxi Kleber – der zunächst nominiert war, deshalb aber absagte – nachhaltig?

Fest steht: Wenn es in der Vorbereitung passiert und Maxi mittendrin abgereist wäre, hätte es die Atmosphäre massiv gestört. So erwarte ich keine Auswirkungen auf den Zusammenhalt der Mannschaft. Solche Themen sollten dennoch besser intern besprochen werden und gehören nicht in die Öffentlichkeit.

Steht im Fokus: Deutschlands Kapitän Dennis Schröder. © Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Was erwarten Sie von Schröder und Co. nach dem dritten Platz bei der EM 2022? Den bislang größten WM-Erfolg gab es 2002 mit Bronze.

Im Augenblick traue ich dem Team mindestens das Halbfinale zu. Ob es für eine Medaille reicht, da gehört auch etwas Glück dazu. Es gilt, die positive Entwicklung der letzten Jahre mit dem gleichen Kern der Mannschaft fortzusetzen.

Sie sprechen die Entwicklung an. Sehen wir eine goldene Generation?

So viele hoch talentierte Spieler, die ihren Weg gehen, gibt es nicht in jeder Generation. Eine derartige Ballung ist immer zyklisch. Stärke in der Spitze hatten wir mit Dirk Nowitzki, Patrick Femerling und Ademola Okulaja auch, als wir WM-Dritter wurden – aber die Qualität geht jetzt noch mehr in die Breite. Das sieht man, wenn da ein NBA-Spieler wie Moritz Wagner von der Bank kommt. Die Entwicklung insgesamt ist multikausal zu erklären.

Was sind die weiteren Gründe?

In den vergangenen 15 Jahren haben wir es geschafft, ein gewisses Niveau nicht mehr zu unterschreiten. Die Profiligen und der Verband haben sich professionalisiert. Meine Verpflichtung bestätigt, dass die Entwicklung im Nachwuchs sehr ernst genommen wird. Hinter uns liegt der erfolgreichste Sommer deutscher Jugendteams: Die U20 wurde EM-Sechster, die U18 holte EM-Bronze, der U16 gelang die WM-Qualifikation. Das ist Ausdruck einer strukturell und konzeptionell deutlich verbesserten Arbeit. Die Entwicklung soll nachhaltig sein.

So oder so: Das sind Aussichten, von denen der deutsche Fußball gerade nur träumen kann...

Ich würde mir den Vergleich nicht anmaßen. Was ich sagen kann: Mit den Handballern haben wir einen guten Austausch, sehen das überhaupt nicht als Konkurrenz untereinander. Es gibt eine Zusammenarbeit, wie Talente gesichtet und entwickelt werden, damit uns keines durch das Netz schlüpft. Alle können sich gegenseitig mit guten Ideen helfen. Weder der Handball noch der Basketball hätte etwas gegen engere Kommunikation mit dem Fußball. Beim Länderspiel in Köln gegen Belgien im März habe ich mit Bundestrainer Hansi Flick über einen möglichen Austausch gesprochen. Das gemeinsame Interesse steht deutlich über dem Wettbewerb um Talente. Jeder muss eben seinen Job tun.

„Das gemeinsame Interesse steht deutlich über dem Wettbewerb um Talente.“ Ex-Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann

Bei der WM geht es auch um die Olympiaqualifikation. Die schaffen nur die beiden besten europäischen Teams. Welche Konkurrenz erwartet uns?

Olympia ist sicher das Ziel, noch vor dem Wunsch, auf dem Treppchen zu landen. Die Franzosen und Europameister Spanien sind die ärgsten Kontrahenten.