Er gehört zu den besten Basketballspielern aller Zeiten, jetzt wird die deutsche Sportlegende Dirk Nowitzki in die Hall of Fame aufgenommen. An seiner Seite stehen weitere NBA-Legenden.

Basketballstar Dirk Nowitzki wird in Hall of Fame aufgenommen

Dem ehemaligen Basketballstar Dirk Nowitzki wird eine ganz besondere Ehre zuteil. Der 44-Jährige gehört zu mehreren Legenden, die in diesem Jahr in die Basketball Hall of Fame aufgenommen werden. Das gab die Ruhmeshalle mit Sitz in Springfield in Massachusetts am Samstag bekannt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bei den weiteren langjährigen NBA-Stars, die in die Ruhmeshalle aufgenommen werden, handelt es sich um Dwayne Wade, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon und Gregg Popovich. In die Hall of Fame werden auch die Basketballtrainer Gene Bess, Gary Blair, David Hixon, Gene Keady und Jimmy Valvano aufgenommen. Die offizielle Aufnahmezeremonie erfolgt am 12. August.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nowitzki hatte von 1998 bis zu seinem Karriereende 2019 für die Dallas Mavericks gespielt und war in dieser Zeit zu einem der besten Spieler seiner Generation gereift. 2007 wurde er zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt, 2011 führte er die Mavericks zum ersten und bisher einzigen NBA-Titel. Zu seinen Ehren wird Nowitzkis langjährige Trikotnummer „41″ von den Mavericks nicht mehr vergeben, an Weihnachten 2022 wurde zudem eine Statue des Würzburgers vor der Arena der Texaner enthüllt.

RND/dpa/seb