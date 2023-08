Offiziell: Frankfurt-Profi Sow wechselt zum FC Sevilla

Kostenfrei bis 21:47 Uhr lesen

Kritik nach WM-Aus

Lena Goeßling spricht im Interview über das WM-Aus der deutschen Mannschaft in Australien. Die ehemalige Ex-Nationalspielerin traut Lena Oberdorf der deutschen Frauenmannschaft in Zukunft eine Führungsrolle zu. Bedenken hat sie aber in Sachen Nachwuchs.