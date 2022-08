Nach sieben Monaten als Chefin der Deutschen Fußball Liga hat Donata Hopfen es nicht geschafft, die Bundesliga-Bosse zu überzeugen. Nun bekommt sie in Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic wohl einen „Aufpasser“.

Zu Hause fühlt sich Hans-Joachim Watzke am wohlsten – und ein guter Gastgeber ist er auch gern. Dies sind zwei Gründe, warum sich der Aufsichtsratschef auf die Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) an diesem Mittwoch in der Dortmunder Westfalenhalle freut. Sie findet in jenem Goldsaal statt, in dem vor 60 Jahren die Bundesliga gegründet wurde.

Am Abend zuvor kam es zum obligatorischen Empfang der 36 Bosse, dafür hatte sich Watzke bei seinem Heimspiel die Messe Dortmund ausgesucht. Zwischen Fisch, Wein und Pasta wurde geplaudert und diskutiert, natürlich auch über die Themen, die auf der Agenda stehen. Unter anderem sollen der ehemalige Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, Ex-DFB-Vizepräsident Peter Peters und der langjährige DFL-Geschäftsführer Christian Seifert zu Ehrenangehörigen ernannt werden. Anfang des Jahres hatte Donata Hopfen Seiferts Posten übernommen und kämpft seitdem um Respekt und Anerkennung.