Donezk-Geschäftsführer klagt über FIFA: „Ukrainischen Fußball zerstört“

Der Geschäftsführer des ukrainischen Champions-League-Teilnehmers Schachtjor Donezk, Sergei Palkin, hat den Fußball-Weltverband FIFA scharf für dessen Regularien während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kritisiert. Gegenüber der Sport Bild wählte Palkin drastische Worte. „Die FIFA hat den ukrainischen Fußball zerstört, unsere Grundlage und unsere Wettbewerbsfähigkeit ruiniert.“

Palkin ist die Sonderregelung der FIFA, nach der alle ausländischen Spieler von ukrainischen Mannschaften seit Kriegsbeginn ihre Verträge auflösen und ablösefrei wechseln können. „Zu Kriegsbeginn hatten wir in der Bilanz noch 40 Millionen an offenen Zahlungen für unsere Zugänge. Es ist ja gängige Praxis, dass man in Raten zahlt. Mit einem Schlag hatten wir aber keinen Gegenwert mehr, weil ausländische Stars uns einfach verlassen konnten und alle Einnahmen weggebrochen sind“, beschwerte sich Palkin.

„Hatten mit allen ausländischen Spielern Regelungen gefunden“

Die FIFA habe laut des Schachtjor-Chefs nie mit der Vereinsführung Rücksprache gehalten. „Dabei hatten wir mit allen ausländischen Spielern Regelungen gefunden, keiner musste in das Kriegsgebiet zurückkommen. Wir wissen schon, dass das unser Krieg ist und nicht der von südamerikanischen Profis“, betont Palkin.

Nun werde der Verein laut Palkin rechtliche Konsequenzen ziehen. Vor dem internationalen Sportgerichtshof war Donezk bereits gescheitert. Konkret plane man rechtliche Schritte gegen Tottenham Hotspur, Olympique Lyon sowie Galatasaray Istanbul wegen des Verlusts der Spieler Manor Salomon und Tetê. Mit Tottenham sei man allerdings schon in Verhandlungen.

Tete spielt seit dieser Saison bei Galatasaray. © Quelle: IMAGO/Seskim Photo TR

Palkin ärgere sich zudem darüber, dass vor allem Spielerberater von den unabgesprochenen Transfers profitieren würden. „Es gibt Fälle, in denen sie Spieler von uns für einen ablösefreien Transfer anbieten und selbst ein hohes Handgeld abgreifen. Die FIFA lässt zu, dass die Berater den ukrainischen Fußball ausnehmen“, so Palkin.

Donezk verliert Champions League-Auftakt in Hamburg

Ihren Champions League-Auftakt haben die Ukrainer währenddessen verpatzt. Donezk kassierte am Dienstagabend gegen den FC Porto eine 1:3-Niederlage. Der ukrainische Fußballverein absolviert seine Champions-League-Heimpartien diese Saison im Hamburger Volksparkstadion.