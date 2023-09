Analyse zum VAR-Chaos: Hätte Haller nachträglich Rot bekommen können?

Die Aufregung in der Schlussphase des Bundesliga-Heimspiels von Borussia Dortmund gegen den 1. FC Heidenheim (2:2) am Freitagabend war riesig – und irgendwie auch undurchsichtig. Referee Tobias Reichel machte nach einem Foulspiel von BVB-Stürmer Sebastien Haller zunächst alles richtig, doch dann sorgte der Video-Schiedsrichter für großes Chaos und eine minutenlange Unterbrechung.

„Das war einfach brutal komplex“, sagt Sportbuzzer-Kolumnist und Ex-Referee Babak Rafati. Was genau war passiert? Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es chaotisch. Sébastien Haller verstolperte den Ball und riss den Heidenheimer Jan-Niklas Beste im Strafraum um. Reichel gab Elfmeter, erkannte ihn nach Videobeweis zunächst wegen vorheriger Abseitsposition ab. Dann sah er sich die Bilder selbst an, gab den Treffer nach fast sechs Minuten doch und zeigte dem inzwischen gegen Niclas Füllkrug ausgewechselten Haller auf der Bank noch Gelb für das Foul.

„Der Schiedsrichter hat mit seiner ersten Entscheidung alles richtig gemacht. Doch dann funkte der VAR unnötig und fachlich falsch dazwischen und signalisierte eine Abseitsstellung, obwohl der Ball nach einer langen Flugbahn bereits kontrolliert verarbeitet wurde. Das ist danach eine neue Spielsituation und dann ein klares Foulspiel. Da hätte sich Video-Assistent Guido Winkmann einfach zurückhalten müssen“, meint Rafati. Es sei eine „typische Szene“ gewesen, wie der VAR oftmals eine „große Unsicherheit“ in die Arbeit des Hauptschiedsrichters reinbringe.

Schiedsrichter Reichel begründet Gelb statt Rot

Referee Reichel sah nach dem ersten Hin und Her auf dem Bildschirm genau das, was ihm auch während der Live-Aktion aufgefallen war – eine Situation, die zu einem Elfmeter führte. Nach der turbulenten Begegnung erklärte der 38 Jahre alte Unparteiische aus Sindelfingen noch seine Entscheidung für Gelb statt Rot gegenüber DAZN. „Jan-Niklas Beste hatte den Ball noch nicht vor den Füßen und es war einfach ein Zweikampf um den Ball, wo von dem Spieler Haller der Griff an die Schulter kam“, sagte Reichel, der für diese Auslegung auch Zuspruch von Rafati erhält: „Es gibt diese Regelung, die besagt, dass im Zweikampf um den Ball bei einer Torverhinderung keine Rote Karte gegeben werden kann, wenn die Aktion ballorientiert ist. Zudem hatte der Heidenheimer den Ball auch nicht unter Kontrolle.“

Es gab aber auch die ein oder andere Stimme, die das Foulspiel eher mit Rot statt Gelb bewertete. Da sich im Anschluss die Frage stellte, was dann mit Haller passiert wäre, gilt es hier noch etwas aufzuklären. Der BVB-Stürmer saß nach seiner Auswechslung in der gleichen Unterbrechung schließlich schon auf der Bank, Neuzugang Niclas Füllkrug stand auf dem Platz. „Der Wechselvorgang war damit komplett vollzogen. Haller hätte – wenn die Aktion zum Beispiel durch klares Trikothalten gegnerorientiert wäre - Rot bekommen können, Füllkrug hätte aber auf dem Platz bleiben dürfen und das Spiel wäre mit Elf-Gegen-Elf weitergegangen“, erklärt Rafati.