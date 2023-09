DOSB-Vizechefin schlägt Alarm: „Wir brauchen mehr Nowitzkis“

Als Olympiasiegerin im Bahnradsport sieht Miriam Welte die im Haushaltsentwurf der Bundesregierung angekündigten Sparmaßnahmen im Sport skeptisch. Die Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) erklärt, warum sich der deutsche Sport in der Krise befindet.

Sportbuzzer: Frau Welte, der Haushaltsentwurf sieht Kürzungen von 303 Millionen Euro auf 276 Millionen Euro vor. Warum tut Ihnen das so weh?

Miriam Welte (36): Wir müssen zum einen Teil den Leistungssport finanzieren. Unsere besten Athleten vertreten uns bei internationalen Wettkämpfen. Gleichzeitig muss der Breitensport gefördert werden. Und der ist wichtig für die Gesamtgesellschaft, für die mentale und die körperliche Gesundheit. Je mehr man sich bewegt, desto fitter bin ich und desto besser geht es mir auch. Im Jahr fallen Kosten von 60 Milliarden Euro an für die Adipositas-Bekämpfung. Was sind 300 Millionen im Vergleich zu 60 Milliarden? Wenn man davon nur ein oder 2 Milliarden in die Prävention geben könnte und schaut, dass die Kinder und Jugendlichen sich mehr bewegen, könnte man von diesen 60 Milliarden einiges einsparen.

Fast alle müssen den Gürtel enger schnallen. Warum ist der Bau von Bobs oder Bahnrädern so wichtig, dass dort nicht gekürzt werden soll?

Wir wollen Athleten, die für Deutschland Medaillen gewinnen. Deswegen sind diese zwei Einrichtungen, FES und IAT, so wichtig (das Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten sowie das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft müssen Kürzungen von 20 Prozent verkraften; d. Red.). Sie passen die Geräte auf den jeweiligen Athleten an. Ohne die Arbeit, die dort geleistet wird, als Dienstleister der Athleten, hätten wir mit Sicherheit noch weniger Erfolge.

Welte: „Unsere Kinder werden immer fetter“

Fehlt uns nicht mittlerweile eher die Einstellung zum Leistungssport?

Zum Teil fehlt uns wirklich die Leistungsbereitschaft. Aus verschiedensten Gründen. Nehmen wir die Fußballer. Die quälen sich natürlich auch, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Aber wenn Profis mit einer Nationalmannschaft scheitern, geht für sie die Welt nicht unter. Finanziell betrachtet – sie sind mit ihren Einkommen trotzdem jenseits von Gut und Böse. Das ist in so gut wie jeder olympischen Sportart völlig anders, dort kann niemand von dem Sport leben, da erfüllen sich die Athleten und Athletinnen ausschließlich persönliche Träume. Deshalb müssen wir dringend größere Anreize für das Team D schaffen. Weltklasseathleten müssen sich auf den Sport konzentrieren können. Wir brauchen mehr Nowitzkis, wir brauchen mehr Timo Bolls, wir brauchen mehr Alexander Zverevs. Und eigentlich haben wir die Athleten dafür. Wir müssen sie nur als Vorbilder zeigen, vor allem den Kindern. Apropos Kinder – es reicht nicht aus, das Thema Leistungsbereitschaft quasi bei den Spitzensportlern abzugeben und zu sagen, macht mal, wir schauen zu. Was leben wir selbst unseren Kindern vor? Wie oft bewegen wir uns mit ihnen gemeinsam? Machen wir einen Fahrradausflug, gehen wir auf den Bolzplatz oder sitzen wir bei Netflix und an der Gamerkonsole?

Wie erklärt man, dass man gegen das Sparen ist, während in den vergangenen zehn Jahren – trotz sinkender Medaillenausbeute – die Zuschüsse für die olympischen Sportarten um fast 100 Prozent gestiegen sind?

Landes- und Bundestrainer müssen so viel Zeit und Ressourcen in die Bürokratie stecken, dass das Geld, das eigentlich mehr zur Verfügung steht, am Ende bei Trainern und Athleten nicht ankommt. Der bürokratische Aufwand frisst alles auf. Manche Funktionsträger werden durch die Anforderungen von Potas (Potenzialanalysesystem; d. Red.) vier Tage die Woche aus dem Spiel genommen. Das Training muss dann jemand leiten, der extra bezahlt werden muss. Potas soll eigentlich die Verteilung der Zuwendungen wissenschaftlicher und transparenter regeln, stattdessen hat man ein bürokratisches Monster erschaffen.

„Ich muss das so hart sagen: Der Leistungssport ist nur zu retten, wenn wir Olympische Spiele in Deutschland bekommen.“ Miriam Welte

Der DOSB hat einen Prozess angestoßen, an dessen Ende möglicherweise eine deutsche Olympiabewerbung steht. Die aktuellen Diskussionen dürften dafür nicht förderlich sein.

Ich muss das so hart sagen: Der Leistungssport ist nur zu retten, wenn wir Olympische Spiele in Deutschland bekommen. Es fängt im Kinder- und Jugendsport an. Unbequeme Wahrheit: Unsere Kinder werden immer fetter. Laut einer Studie werden nur noch 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen als sportlich eingestuft. Entsprechend müssen wir das komplette System von unten aufbauen. Denn der Leistungssport kann nur entstehen, wenn es in der Breite stimmt. Also müssen wir das Geld in den Vereins- und Breitensport stecken. Gleichzeitig müssen wir die Vereine im heutigen Ganztagsbetrieb an die Schulen kriegen, weil sie wegen der langen Schulzeiten immer weniger Kinder abbekommen. Das Geld für all das wird es über den Bund aber erst geben, wenn wir eine positive Olympiabewerbung im Rücken haben. In Frankreich, in Großbritannien, in Australien sind die Mittel auch erst flüssig geworden, als klar war, dass die Olympischen Spiele kommen.