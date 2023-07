Duo fehlt DFB-Frauen wohl gegen Marokko

Das deutsche Nationalteam muss im ersten WM-Spiel am Montag in Melbourne gegen Marokko aller Voraussicht nach auf Abwehrchefin Martina Hegering und Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf verzichten. „Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können“, sagte Bundestrainer Martina Voss-Tecklenburg am Donnerstag der ARD-„Sportschau“. Beide Spielerinnen sind angeschlagen, Oberdorf litt an einer Oberschenkelverletzung, Hegering an einer Fersenprellung.

Die 55 Jahre alte Bundestrainerin betonte vor der Partie (10.30 Uhr deutscher Zeit/ZDF) die hohen Ziele der DFB-Auswahl. „Wir haben die Erwartungen geschürt. Wir wollen um Titel mitspielen. Aber damit muss man umgehen können, das erzeugt Druck.“ Dem Team werde nicht alles gelingen. „Aber wir versprechen: Wir werden Leidenschaft und Intensität sehen. Wir werden an und über unsere Grenzen gehen“, sagte Voss-Tecklenburg.

Ohnehin fehlen dem DFB-Team bei der WM einige wichtige Akteurinnen, etwa Giulia Gwinn vom FC Bayern. Die 24-Jährige hatte sich im Oktober das Kreuzband gerissen und war Ende Mai wieder ins Mannschaftstraining des FC Bayern eingestiegen. Ein Pflichtspiel konnte sie danach aber nicht mehr bestreiten, das WM-Aus kam nicht überraschend. Dennoch reisten Voss-Tecklenburg und Co. selbstbewusst zum Turnier. Das sagt auch RND-Kolumnistin Almuth Schult. Sie fehlt auch, da sie Ende August ihr drittes Kind erwartet. Schult sagt mit Blick auf die Titelchancen ihrer DFB-Kolleginnen: „Ich finde, dass man als Vizeeuropameister schon den Anspruch haben muss, zu den Favoriten zu gehören, zumal die Qualität im Kader ja vorhanden ist.“

Kolumbien und Südkorea weitere DFB-Gegner

Die weiteren deutschen Gruppengegner in Gruppe H sind Kolumbien, das am Sonntag, 30. Juli (11.30 Uhr deutscher Zeit/ARD) in Sydney auf das DFB-Team wartet, und zum Abschluss Südkorea (12.00 Uhr deutscher Zeit/ZDF).