﻿Ein Traum mit Risiko: Wie sich Karl Geiger endlich krönen will

In Oberstdorf hat die Karriere von Skispringer Karl Geiger einst begonnen: Im elften Anlauf will er nun endlich die Vierschanzentournee gewinnen. In dieser Saison ist Geiger aber nur Außenseiter.

Lars Becker WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket