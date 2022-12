﻿Ein versteckter Ort in Doha: So erleben Fußball-Fans das deutsche WM-Aus in einer katarischen Kneipe

Das „Red Lion“ in der katarischen Hauptstadt Doha ist eine der seltenen Fußball-Kneipen des Landes, in der sich Fans bei Bier, lauter Musik und Junkfood vergnügen können. Zahlreiche Anhänger verschiedenster Nationen verfolgten dort das Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der WM. Ein Besuch vor Ort.

Im "Red Lion" in Doha trafen sich Fans verschiedener Nationen und schauten sich das Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der WM an.

Zum Aus spielt der DJ einen Rausschmeißer. Deutschlands Spiel gegen Costa Rica läuft noch, auf den Flachbildschirmen an den Wänden mühen sich Niclas Füllkrug, Kai Havertz und Leroy Sané, doch sie mühen sich vergebens. Spaniens Spiel ist schon vorbei, die Spanier haben verloren gegen Japan. Das bedeutet: Deutschland ist raus, WM-Aus in der Vorrunde, zum zweiten Mal nacheinander.

Der DJ spielt ein Lied, das immer passt, wenn etwas zu Ende geht, ein guter Abend oder – wie im Fall der Deutschen – eine WM. Er spielt „Don‘t Look Back In Anger“ von Oasis, und im Red Lion in Doha, Katar, gehen die Arme nach oben. Biergläser, England-Fahnen, Argentinien-Schals wurden in die Luft gereckt. Hunderte Kehlen singen: „And so Sally can wait, she knows it‘s too late…“

Orte wie das Red Lion, eine Großraumkneipe mit brauner Holzvertäfelung, muss man kennen, um sie zu finden. Sie sind versteckt hinter der Fassade eines streng konservativen Landes. Orte wie das Red Lion sind nicht ausgeschildert, man stolpert nicht einfach hinein. Aber es gibt sie, auch in Katar. Oft in Hotels, so auch im Fall des Red Lion. Man reserviert einen Tisch, fährt mit dem Aufzug in den ersten Stock. Die Aufenthalts-Erlaubnis für WM-Besucher, digital oder ausgedruckt, wird kontrolliert, dann öffnet der Türsteher eine Tür, und man ist in einer anderen Welt.

Zuerst fällt der viele Zigarettenrauch auf. Ein paar Hundert Menschen sind da, sie sitzen in abgetrennten Sitzecken oder stehen an Stehtischen. Es gibt Burger, Chicken Wings, Fritten. Auf einem Tisch stehen eine Flasche Tequila, mehrere leere Schnapsgläser, daneben Salz und Zitronenschalen. An der Decke: Discokugeln, Wimpel der WM-Nationen. Es ist laut. Den Kommentar der TV-Übertragung versteht man kaum.

Deutsche Kritik an Katar-WM kommt nicht überall gut an

Das Publikum: Überwiegend Männer, überwiegend WM-Touristen, so wirkt es. England-Trikots, Kanada-Trikots, Wales-Trikots, Argentinien-Trikots. Um ein Deutschland-Trikot zu sehen, muss man genau hinschauen. Man wird hinter der Bar fündig: ein Bar-Mann trägt das deutsche WM-Trikot. Dazu später mehr.

Viele Besucher sind da, um Deutschland scheitern zu sehen. Jeder liebt es, wenn Favoriten stürzen, außerdem kam die deutsche Kritik an der Katar-WM nicht überall gut an. Als die Dramaturgie des Abends kippt, als Japan sein Spiel gegen Spanien dreht und die Deutschen gegen Costa Rica in Rückstand geraten, jubeln die Menschen im Red Lion, vor allem eine Gruppe von Engländern. Die Waliser am Nebentisch bestellen Getränke nach. Wie man es in Katar finde, als Deutscher, fragt einer von ihnen. Man wolle doch bestimmt wieder nur schreiben, dass alles schlecht sei in dem Land.

Dann die Schlussminuten, Japans Sieg gegen Spanien, Deutschlands Sieg gegen Costa Rica. Ein Sieg ohne Wert, die Deutschen sind raus. „Don‘t Look Back In Anger“ läuft, danach Auftritt der Südamerikaner. Erst singen ein paar Brasilianer, dann eine Gruppe Argentinier. Ein junger Mann im Argentinien-Trikot tanzt mit einer mittelalten Frau im Kanada-Shirt, auf seinem Kopf ein Fischerhut der Wales-Fans. Völkerverständigung unter dem Eindruck von Deutschlands Aus.

Flick und Bierhoff im Fokus erster Debatten nach deutschem WM-Aus Nach dem nächsten WM-Desaster nach 2018 wollen Flick, Bierhoff, Neuer oder Kimmich nur noch schnell weg aus Katar. © Quelle: dpa

Engländer freuen sich über deutsches WM-Aus

An der Theke stehen ein paar Engländer. „Football‘s Coming Home!“, singen sie. Wirklich? Wird England Weltmeister, zum ersten Mal seit 1966? Wahrscheinlich nicht, sagt einer von ihnen. Aber darum geht es nicht in diesem Moment. In diesem Moment reicht ihnen das deutsche Scheitern.

Die Engländer entdecken den Mann im Deutschland-Trikot hinter der Bar. „Cheerio! Cheerio! Cheerio!“, singen sie und winken in seine Richtung. Tschüss, Ciao, auf Wiedersehen. Der Bar-Mann braucht ein paar Momente, um zu verstehen, dass er gemeint ist, dann lacht er. Noch ein Gesang der Engländer: „You‘re going home in the morning!“

Die Deutschen fahren nach Hause, aber der Bar-Mann wird bleiben. Er muss. Das Red Lion ist für die kommenden Tage ausgebucht.