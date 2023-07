Eine erfahrene Kapitänin und elf WM-Neulinge: Die deutschen Fußballfrauen in Zahlen

23 Spielerinnen zählt sie, die Liste, die die Fifa am Dienstag mit dem endgültigen Aufgebot der deutschen Fußballfrauen für die anstehende WM in Australien und Neuseeland veröffentlichte. Wer die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft regelmäßig verfolgt, dem dürften die meisten Namen durchaus geläufig sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Frauen sind bei Weitem nicht so bekannt wie das Herrenteam – und so fällt es mitunter selbst Sportjournalisten schwer, die Spielerinnen auseinander zu halten. Zeit also, für eine ausgiebige Vorstellung abseits der gängigen Kaderporträts.

Wussten Sie etwa, dass gleich zehn Spielerinnen beim VfL Wolfsburg unter Vertrag sind? Jüngster Neuzugang im Klub der Wölfinnen: Chantal Hagel. Schon im Januar war der ablösefreie Wechsel zum 30. Juni vom Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim besiegelt. Die Wolfsburgerinnen stellen damit die größte Gruppe an Nationalspielerinnen – und nicht etwa der auch in der Frauen-Bundesliga finanzstarke FC Bayern München.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bayern stellen vier Spielerinnen im endgültigen Aufgebot – und liegen damit nur an dritter Stelle. Womöglich zum Glück für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, hatte es doch zum Start der WM-Vorbereitung noch Ärger über eine verspätete Abstellung der Münchener Spielerinnen für die Nationalelf gegeben.

Nordrhein-Westfalen, die Talentschmiede der Nationalelf?

In München geboren ist derweil keine einzige der Frauen – und die wenigsten kommen aus Bayern. Ein Großteil der Spielerinnen wurde in Nordrhein-Westfalen geboren – allesamt Feldspielerinnen. Zwei von drei Torfrauen – die Nummer 1 Merle Frohms und die Nummer 3 Stina Johannes – kommen aus Niedersachsen. Laura Freigang ist die einzige Spielerin, die im Norden geboren wurde – nämlich in Kiel. Im Osten der Republik bleibt die Karte ganz leer. Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stellen keine der WM-Frauen.

Im vorläufigen Aufgebot von Bundestrainerin war das noch anders. Die in Potsdam geborene Melissa Kössler schaffte es aber nicht in den endgültigen Kader.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erste WM-Teilnahme mit über 30 Jahren

Kössler hätte mit 23 Jahren auch zu den eher jüngeren Spielerinnen im Team gehört. Tatsächlich liegt das durchschnittliche Alter des Teams bei 26,3 Jahren. Älteste Spielerin ist Marina Hegering, die mit 33 Jahren zu ihrer zweiten WM aufbricht. Im Klub der 30-Jährigen ist sie nicht allein: Insgesamt sechs Spielerinnen haben die Altersgrenze bereits überschritten – womöglich wird es für Kathrin Hendrich, Sara Doorsoun, Alexandra Popp, Svenja Huth und Ann-Kathrin Berger die letzte Weltmeisterschaft ihrer Karriere. Für Torhüterin Berger wäre es die erste und letzte. Sie gibt in Down Under ihr WM-Debüt – als Einzige im Kader über 30.

Und noch einen Spitzenwert kann Berger für sich verbuchen: Sie ist die größte Spielerin im Aufgebot mit 1,80 Meter Körpergröße. Im Durchschnitt bringen es die Frauen auf eine Größe von 1,72 Metern, wobei Svenja Huth die kleinste Spielerin ist – mit 1,63 Metern.

Neben Berger stehen derweil im DFB-Team noch zehn weitere WM-Debütantinnen. Sie haben noch nie ein Weltmeisterschaftsspiel bestritten – und waren auch noch nie im WM-Kader. Die jüngste unter ihnen: Die 20-jährige Jule Brand.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anders ist das bei Merle Frohms. Die 28-Jährige war bereits 2019 für die WM in Frankreich von Voss-Tecklenburg ins deutsche Aufgebot berufen worden. Zum Einsatz kam sie hinter der damaligen Nummer 1 Almuth Schult allerdings nicht.

Die erfahrenste im deutschen WM-Team ist Alexandra Popp. Die Stürmerin hat nicht nur die meisten Länderspieleinsätze auf ihrem Konto (127), sondern bestreitet in Australien und Neuseeland bereits ihre vierte Weltmeisterschaft. In 15 WM-Spielen kam sie bisher zum Einsatz – ein Drittel mehr als Melanie Leupolz und Sara Däbritz, die beide zehn WM-Spiele absolviert haben und ihre dritte WM spielen werden.

Leupolz am bekanntesten, Oberdorf am wertvollsten

Melanie Leupolz ist übrigens auch die populärste unter den Nationalspielerinnen – zumindest, wenn man nach der Online-Reichweite geht. Insgesamt mehr als 800.000 Menschen folgen ihr auf ihren Social-Media-Kanälen. Bei Alexandra Popp sind es nur etwa halb so viele. In Sachen Marktwert kommt dagegen niemand an Lena Oberdorf vorbei. Von den gut 3,7 Millionen Euro, die das deutsche Frauen-Team an Marktwert laut Fußballportal soccerdonna.de auf die Waage bringt, gehen 350.000 Euro allein auf Oberdorf zurück. Sie ist damit auf dem Papier die wertvollste der Spielerinnen.

Im Vergleich zum Marktwert der Herren-Nationalmannschaft ist das allerdings eher eine geringe Summe. Der „günstigste“ Spieler, Torwart Kevin Trapp, bringt es laut transfermarkt.de alleine auf 8,5 Millionen Euro Marktwert – und damit mehr als doppelt so viel, wie der gesamte Frauenkader.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein WM-Sieg würde 252.000 Euro bringen - pro Spielerin

Dass Marktwerte allein nichts über die Qualität eines Kaders aussagen, lässt sich im Männerfußball immer wieder betrachten. Die Hoffnung darauf, dass das deutsche Team im Turnier weit kommt, ist groß. Auch wenn die letzten beiden Testspiele gegen Vietnam und Sambia noch nicht die WM-Topform offenbarten, sollte zumindest die Vorrunde kein Problem für das DFB-Team darstellen.

Schafft es die Mannschaft rund um Kapitänin Popp auch die K.o.-Phase zu überstehen und im Finale siegreich zu sein, winkt in diesem Jahr eine Rekordprämie. Etwa 252.000 Euro an Preisgeld würden dann ausgezahlt – pro Spielerin. Damit erreichen die DFB-Frauen noch nicht das Prämien-Niveau der Männer, die in Katar für den WM-Titel 400.000 Euro pro Kopf bekommen hätten. Dennoch ist der Sprung zur letzten WM in Frankreich groß. Damals hätte es für den Titel gerade einmal 75.000 Euro gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von der Gleichstellung zum Männerfußball aber ist man noch weit entfernt im DFB – das sagte auch Voss-Tecklenburg kurz vor der Abreise ins WM-Quartier nach Australien. „Wir hinken immer noch 50 Jahre hinter dem Männerfußball hinterher“, analysierte sie im Interview mit dem RND.