Die neue Folge „Eine Halbzeit mit…“: Klima-Krise, Trainer-Hunde und ein Espresso in Turin

Der FC Bayern tourt durch Asien, Borussia Dortmund durchkreuzt die USA – und trotzdem ist in puncto Auslandsvermarktung der Bundesliga noch jede Menge Luft nach oben. Die Topklubs jetten in der Saisonvorbereitung durch die Welt, um Kohle einzusammeln und neue Fans zu generieren, die Nationalmannschaft fliegt während der heißen Phase ebenfalls nach Übersee, statt in der Heimat EM-Euphorie zu entfachen. Doch was ist vertretbar? Welche Trips sind übertrieben und wie sieht der Reisealltag eines Fußballprofis und eines Journalisten überhaupt aus?

Über das – und vieles mehr - diskutieren Ex-Nationalspieler und KSC-Profi Lars Stindl und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in „Eine Halbzeit mit…“, dem Fußball-Podcast des Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

Nach dem Dreier mit Wolff-Christoph Fuss und Ossi in der vergangenen Woche ist Stindl nun erstmals „alleine“ im Podcast-Modus unterwegs und beweist, dass seine technischen Fähigkeiten auch abseits des grünen Rasens durchaus vorhanden sind. Er berichtet unter anderem euphorisiert vom Auswärtssieg zum Zweitligaauftakt mit dem Karlsruher SC und der Busfahrt nach Osnabrück. Und natürlich gibt es auch mit dem neuen Host dieses Podcasts, der - normalerweise und wenig überraschend - 45 Minuten dauert, eine ausgiebige und spannende Nachspielzeit!

In der aktuellen Folge „Klima-Krise, Trainer-Hunde und ein Espresso in Turin“ geht es um den schmalen Grat zwischen Millionen verdienen und an die Umwelt denken, um Belastungssteuerung und Erholungsphasen, um interne Absprachen zwischen Klub-Bossen, Trainern und Spielern, aber auch um 50+1 sowie einen Wau-Wau als Manndecker. Es bleibt dabei: die skurrilsten Geschichten gibt es im Fußball-Podcast des RND: Besser geht nicht, Männer!

