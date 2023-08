Frankfurt wohl an Transfer von Belgien-Talent interessiert

Eintracht Frankfurt und insbesondere Neu-Trainer Dino Toppmöller sehen die Innenverteidigung wohl noch nicht optimal für die neue Saison aufgestellt. Mit Willian Pacho (kam für neun Millionen Euro von Royal Antwerpen) und Robin Koch (kam auf Leihbasis von Leeds United) hat die SGE bereits zwei Spieler für die zentrale Defensivposition verpflichtet und damit auf den ablösefreien Abgang von Evan N‘Dicka (mittlerweile AS Rom) reagiert. Laut der Bild sieht der Klub dennoch weiterhin Bedarf und schaut sich dabei in Belgien um.

Demnach soll die Eintracht Interesse an einem Transfer von Zeno Debast vom RSC Anderlecht zeigen. Der 19-Jährige stammt aus der Anderlecht-Jugend, in der bereits Top-Spieler wie Vincent Kompany oder Romelu Lukaku spielten, und gelte in Belgien als größtes Abwehr-Talent. Nicht ohne Grund feierte Debast im September 2022 im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der belgischen Nationalmannschaft. Seither kamen zwei weitere Einsätze im Team von Ex-Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco hinzu.

Bei Anderlecht zählte der 1,91-Meter große Verteidiger, der noch bis 2025 an den Verein gebunden ist, in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal und stand in 49 Spielen auf dem Feld. Dem Bericht zufolge soll Anderlecht für den Defensivmann mindestens 15 Millionen Euro Ablöse fordern. Im Werben um den Belgier hat die Eintracht zudem offenbar namhafte Konkurrenz. So sollen Inter Mailand und der FC Villarreal ebenfalls an einer Debast-Verpflichtung interessiert sein. Auch Borussia Dortmund soll sich erkundigt haben, heißt es.