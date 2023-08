Das fordert Kult-Trainer Stepanovic von Neuling Toppmöller

Die Vorbereitung lief für Dino Topmmöller alles andere als rosig. Der neue Trainer von Eintracht Frankfurt belegt mit seiner Mannschaft in der „Testspiel-Tabelle“ aller Bundesligisten den Relegationsplatz (ein Punkt im Schnitt) – nur Bochum und Darmstadt sammelten weniger Zähler. Nach einem 15:1-Sieg gegen Amateurverein TSV Braunfels folgten bittere Pleiten gegen die Regionalligisten TSV Steinbach Haiger (1:2) und SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (2:3) sowie zwei Remis gegen Vitesse Arnheim (1:1) und Nottingham Forest (0:0). Am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) steht in der ersten DFB-Pokal-Runde bei Lok Leipzig der Pflichtspielauftakt an.

Trotz der schwachen Ergebnisse sieht Dragoslav Stepanovic keinen Grund dafür, Kritik an Toppmöller zu üben. „Alle sollten ihm und der Mannschaft erstmal Zeit geben“, sagt der 74 Jahre alte Serbe dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Stepanovic spielte von 1976 bis 1978 in Frankfurt, stand dann zweimal (1991 bis 1993 und erneut 1996) bei der SGE an der Seitenlinie. Der Kult-Trainer weiß, „dass der Druck für Dino Toppmöller direkt groß sein wird“.

Die Wahl des Nachfolgers von Oliver Glasner, mit dem die Eintracht den Europa-League-Sieg 2022 eingefahren hatte, kann Stepanovic verstehen. „Markus Krösche (Eintracht-Sportvorstand; d. Red.) hat genug Erfahrung und kennt Toppmöllers Qualitäten genau“, sagt er. Der 42 Jahre alte Frankfurter Coach war als Assistent von Julian Nagelsmann beim FC Bayern und in Leipzig tätig – daher die Verbindung zwischen ihm und dem Ex-RB-Manager Krösche. Am Main kennt sich Toppmöller bestens aus, schaffte mit den Hessen als Profi 2003 den Bundesliga-Aufstieg. Als Chef saß er nur beim FC Düdelingen auf der Bank, brachte den Underdog aus Luxemburg aber immerhin einmal in die Europa League.

Toppmöller soll „keine Angst haben“

Stepanovic appelliert an das Umfeld in der Mainmetropole, bei Toppmöller möglichst geduldig zu bleiben. „Ich hoffe, es gibt immer genug Unterstützung und Vertrauen, auch wenn im einen oder anderen Spiel noch nicht die gewünschten Ergebnisse rauskommen“, betont der ehemalige SGE-Trainer, dessen Spruch „Lebbe geht weider“ nach der unglücklich verpassten Meisterschaft 1992 legendär wurde. Doch er fordert auch Mut vom Glasner-Nachfolger: „Er soll keine Angst haben, die neue Mannschaft aufzubauen“, meint Stepanovic und betont: „Für ihn wird es wichtig sein, die Art und Weise, wie er spielen lässt, dem Team anzupassen. Obwohl die Gefahr besteht, dass der Umbruch dauert, soll er ruhig bleiben.“

Wichtige Stützen in der Defensive wurden verpflichtet, allen voran Robin Koch (kam von Leeds United) und Willian Pacho (Royal Antwerpen). Im Mittelfeld kam mit Ellyes Skihri (1. FC Köln) ein neuer Antreiber. Wie es mit Randal Kolo Muani weitergeht, ist offen. Der Poker mit Paris-Saint Germain hat begonnen – unter 100 Millionen Euro wollen Krösche und Co. ihren französischen Top-Stürmer, der vergangene Saison bester Frankfurter Goalgetter war, nicht gehen lassen. Neuzugänge im Sturm sind etwa Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) und Jessic Ngankam (Hertha BSC).

„Obwohl die Gefahr besteht, dass der Umbruch dauert, soll er ruhig bleiben.“ Dragoslav Stepanovic, Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt

Mittelfeld-Star Mario Götze hatte während der Vorbereitung mit Blick auf Toppmöllers Ideen gesagt. „Wir Spieler müssen uns darauf noch einstellen.“ Der 31 Jahre alte WM-Held von 2014 bewertet die einstudierte offensive Spielweise grundsätzlich „sehr, sehr positiv“ und sagt über seinen neuen Übungsleiter: „Er kann uns auf ein neues Level heben.“ Von „verrückten Träumen wie Meisterschaft oder Champions League“ sollten in Frankfurt aber alle Abstand nehmen, meint Stepanovic. Die europäischen Plätze dürften von Toppmöllers Team, das am 24. und 31. August in den Conference-League-Playoffs gefordert ist, jedoch erneut in Angriff genommen werden.