Bericht: Frankfurt-Profi Sow vor Wechsel nach Sevilla - Millionen-Ablöse für Torwart?

Djibril Sow von Eintracht Frankfurt steht einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel zum FC Sevilla. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler soll nach Angaben des Portals AS einen Fünfjahresvertrag beim spanischen Erstligisten unterschreiben, wenn er den Medizincheck am Mittwoch besteht.

Der zuletzt mit Lazio Rom in Verbindung gebrachte Sow hat bei der Eintracht einen Kontrakt bis 2024 und soll den Frankfurtern eine Ablöse von zehn Millionen Euro plus Optionen in Höhe von vier Millionen Euro bringen. 2019 war der Profi von den Young Boys Bern nach Frankfurt gewechselt.

Torwart Ramaj wohl vor Wechsel zu Ajax Amsterdam

Sow wäre nach Evan Ndicka (AS Rom) und Daichi Kamada der nächste Stammspieler, der die Eintracht verlässt. Für ihn wurde in Ellyes Shkiri bereits ein Nachfolger verpflichtet. Kamada hat noch keinen neuen Verein gefunden. Der japanische Nationalspieler wurde bei mehreren Topvereinen - darunter Borussia Dortmund und AC Mailand - gehandelt, ist aber noch auf dem Markt.

Derweil droht den Frankfurtern offenbar auch der Abgang von Ersatztorwart Diant Ramaj. Wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtet, soll der Keeper vor einem Transfer zu Ajax Amsterdam stehen. Wie Sport1 zudem berichtet, steht für den 21 Jahre alten Stellvertreter von Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp ein Sockelbetrag von acht Millionen Euro Ablöse im Raum, vier Millionen Euro an Boni könnten demnach hinzu kommen. Ramaj, dessen Marktwert das Portal transfermarkt.de auf 750.000 Euro schätzt, kam bei den Profis bislang erst zu zwei Einsätzen.