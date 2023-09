Ausfall gegen Freiburg? Eintracht Frankfurt bangt um Mario Götze

Eintracht Frankfurt bangt vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den SC Freiburg um Mario Götze. Wie die Hessen am Freitag mitteilten, hat der Offensivspieler in der Conference-League-Partie gegen den FC Aberdeen (2:1) einen heftigen Schlag abbekommen. „Wir müssen abwarten“, sagte Coach Dino Toppmöller. Definitiv ausfallen wird Kapitän Sebastian Rode, der an einer Wadenverletzung laboriert. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen die ebenfalls am Donnerstag international im Einsatz gewesenen Breisgauer wird Toppmöller wieder auf ein paar Positionen rotieren. „Grundsätzlich benötigen wir gegen Freiburg Frische und Spieler, die 90 Minuten maximale Intensität gehen können“, sagte er.

Alario ist noch keine Option

So wird Tuta wohl wieder auf seine angestammte Position in der Abwehr zurückkehren. „Aktuell stehen wir defensiv sehr gut, weshalb Pacho, Koch und Tuta die Nase vorn haben. Smolcic hat gegen Aberdeen aufgrund seiner Größenvorteile begonnen“, erklärte Toppmöller. Im Sturm ist Lucas Alario noch kein Thema.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Respekt für Freiburg ist bei Toppmöller groß. „Vor dem, was der SC Freiburg in den vergangenen Jahren entwickelt hat, muss man den Hut ziehen“, sagte der 42-Jährige. Er erwarte einen unangenehmen, laufstarken und bei Standards extrem starken Gegner. „Es wird eine große Herausforderung“, so Toppmöller.